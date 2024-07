4 lugares para conhecer no sudoeste da Flórida

Imagine se encantar com praias paradisíacas ricas em vida marinha, passear por charmosas cidades costeiras repletas de história e cultura e desfrutar de uma culinária deliciosa com frutos do mar frescos e toque sulista.

O sudoeste da Flórida engloba cidades como Punta Gorda, Fort Myers e as ilhas Captiva e Sanibel. A região é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e tranquilidade. Punta Gorda, uma charmosa cidade à beira-mar, atrai visitantes com suas marinas pitorescas e a beleza natural do Babcock Ranch. Já em Fort Myers, os turistas podem explorar o movimentado centro da cidade, repleto de lojas, restaurantes e galerias de arte, além de desfrutar das belas praias da região.

A ilha de Captiva, com suas praias de areia branca e águas cristalinas, é considerada um refúgio para quem busca sossego. Por sua vez, Sanibel é famosa por oferecer uma atmosfera descontraída e pela grande diversidade de conchas em suas praias, que atraem colecionadores do mundo todo.

Embora cada destino tenha suas características, eles têm em comum uma rica variedade de restaurantes, campos de golfe e opções de hospedagem que vão desde resorts luxuosos até pousadas acolhedoras. Com seu clima ameno durante todo o ano e uma infinidade de atividades para todas as idades, essa região é um destino turístico imperdível para quem busca relaxamento, diversão e contato com a natureza.

1. Fort Myers

O centro de Fort Myers é famoso pelas suas características arquitetônicas (Imagem: Kristi Blokhin | Shutterstock)

Um destino perfeito para uma fuga tropical, essa é a ensolarada Fort Myers, com suas praias deslumbrantes, atividades ao ar livre, culinária deliciosa e uma rica herança cultural. De mergulhos nas águas cristalinas do Golfo do México a passeios pelas históricas residências de inverno de figuras ilustres, a cidade reserva algo especial para todos os gostos.

O charmoso centro histórico de Fort Myers, conhecido como River District, é famoso por suas características arquitetônicas únicas que unem estilos que vão do neoclássico ao Art Déco. Os visitantes podem explorar a área caminhando pelas ruas de paralelepípedos, fazendo compras em lojas descoladas, apreciando as galerias de arte e curtindo a variedade de restaurantes; entre eles, o Ford’s Garage, rede de restaurantes com temática dedicada ao automobilismo retrô.

Edison & Ford Winter Estates

No final do século XIX, o famoso inventor Thomas Edison comprou uma casa na cidade que logo se tornou um ponto de encontro para a elite industrial americana da época, inclusive Henry Ford seguiu os passos do amigo e também adquiriu uma residência por lá.

As casas de inverno desses dois ilustres inventores, agora conhecidas como Edison & Ford Winter Estates, são consideradas um marco histórico. Reserve pelo menos duas horas para explorar as propriedades, os belos jardins, o laboratório de pesquisa do inventor da lâmpada incandescente e o museu que exibe outras invenções e carros históricos. O passeio é uma forma interativa de conhecer mais sobre a trajetória dessas duas figuras cujas criações fazem parte do nosso dia a dia.

Restaurantes locais

A gastronomia agrada os amantes da boa comida, oferecendo uma diversidade culinária que reflete a rica mistura cultural da região. No histórico McGregor Boulevard, fica o café de mesmo nome e seu pátio arborizado que atrai muitos moradores para curtir um café da manhã caprichado, com destaque para as quiches caseiras. O Snug Harbor Waterfront Restaurant tem um clima descontraído e aposta nos frutos do mar e peixes, em especial o saboroso peixe local “grouper” como carro-chefe.

Litoral de Fort Myers

Fort Myers também é conhecida por suas praias de areia branca e águas cristalinas. A Lovers Key State Park tem um clima mais natural, onde se pode observar a vida selvagem em seu habitat natural. Golfinhos, peixes-boi e uma variedade de aves estão sempre dando o ar da graça.

O parque se tornou um ponto de encontro de fotógrafos de todas as partes. A praia que leva o nome da cidade tem uma pegada mais urbana sendo uma das mais movimentadas da região, mas ainda assim é possível relaxar, nadar em suas águas mornas, praticar esportes aquáticos e assistir ao pôr do sol ao som de música ao vivo em um dos restaurantes da orla como o Lah De Dah Beach Bar & Grill.

2. Sanibel

Sanibel tem o único museu dedicado a conchas e moluscos, o Bailey-Matthews National Shell Museum (Imagem: Jillian Cain Photography | Shutterstock)

As duas ilhas, Sanibel e Captiva Island, estão conectadas por uma ponte e podem ser facilmente acessadas a partir de Fort Myers, seja para um dia de descanso na praia ou de aventura ao ar livre. Mundialmente conhecida pela quantidade e variedade de conchas marinhas especiais, a ilha Sanibel atrai entusiastas de todo o globo.

As correntes do Golfo do México trazem uma vasta coleção atraindo os praticantes de “shellying” (coleta de conchas) em busca das mais exóticas. A experiência de encontrar uma concha rara é um dos motivos que mantêm os colecionadores retornando à ilha ano após ano.

Essa atividade é tão levada a sério que Sanibel é sede do único museu norte americano dedicado exclusivamente às conchas e aos moluscos, o Bailey-Matthews National Shell Museum. Com curadoria do brasileiro José H.leal, Ph.D em Biologia Marinha e Pesca pela universidade de Miami, o local possui uma vasta coleção de conchas vindas de todo o mundo, além de exibições interativas e informativas que reforçam o compromisso da instituição com o respeito pelo meio ambiente. Todas as atividades são projetadas para despertar o interesse e a admiração pela natureza.

A ilha é ideal para caminhadas relaxantes, observação de aves e passeios de bicicleta, que proporcionam uma experiência única de imersão na fauna e flora locais. Além disso, o J.N. “Ding” Darling National Wildlife Refuge é um ponto de parada obrigatório.

O santuário tem uma impressionante diversidade de vida selvagem, desde aves migratórias até jacarés. O percurso guiado revela uma nova maravilha natural a cada parada. Este refúgio não apenas protege ecossistemas preciosos, mas também proporciona uma oportunidade educativa e revitalizante para todos que o visitam.

3. Captiva Island

Captiva é conhecida por seu charme e ambientes mais reservados (Imagem: John Apte | Shutterstock)

Captiva está situada a aproximadamente 40 quilômetros de Fort Myers, cidade mais próxima com um aeroporto internacional, facilitando o acesso para turistas de todo o mundo. De Miami, a distância é de cerca de 250 quilômetros, enquanto, de Tampa, são aproximadamente 230 quilômetros.

A ilha é conhecida por seu charme pitoresco e ambientes mais reservados. Um dos seus principais atrativos são as praias de areia branca e fina, banhadas por águas cristalinas do Golfo do México. Entre as mais visitadas, destacam-se a Turner Beach e a Alison Hagerup Beach Park, ideais para a prática de atividades como natação, snorkeling e pesca.

Green Flash e RC Otter

Como em toda a região, a gastronomia é um ponto alto e, em Captiva, não é diferente. O restaurante Green Flash é conhecido por sua localização privilegiada com vista para a Baía de Pine Island. Este restaurante é ideal para uma refeição mais sofisticada, pois o seu menu destaca frutos do mar frescos e pratos gourmet que agradam aos paladares mais exigentes. Já o RC Otter tem uma vibe casual ideal para famílias e amigos que desejam desfrutar de uma refeição em um ambiente descontraído. O restaurante é famoso por seu cardápio diversificado que inclui pratos de inspiração sulista.

Cabbage Key

Uma ótima ideia é dar uma “esticadinha” até a Cabbage Key, pequena ilha acessível apenas de barco. Ao chegar, você será recebido por uma vegetação exuberante, peixes-boi, pássaros e uma atmosfera relaxante. Explore as trilhas naturais, suba o mirante para uma vista panorâmica de tirar o fôlego e não deixe de visitar o icônico restaurante, famoso por seus deliciosos hambúrgueres e inúmeras notas de um dólar decorando as paredes. Um legítimo refúgio tranquilo longe do agito da vida cotidiana.

4. Punta Gorda

Punta Gorda mistura o charme do litoral com a cena artística (Imagem: Anthony George Visuals | Shutterstock)

Localizado às margens do Golfo do México, é um destino que encanta com uma mistura única de charme litorâneo e uma vibrante cena artística. A cidade é conhecida por suas belas praias, como a Fisherman‘s Village, onde os visitantes podem não só desfrutar do sol, areias macias e águas cristalinas, mas também de um complexo comercial com uma série de lojas, restaurantes, marina e até um hotel, proporcionando um ambiente agradável para passear e desfrutar da culinária local.

Já a Praia de Englewood é uma das mais visitadas da região. Além da areia branca e água verde-esmeralda, você encontra boa estrutura de banheiros e chuveiros, além de muitos restaurantes próximos, mas lembre-se que a maioria das praias dos Estados Unidos não possui comércio, por isso a dica é levar todos os itens de que você vai precisar.

Passeios aquáticos

Punta Gorda também é um paraíso para os praticantes de esportes aquáticos. Os visitantes podem desfrutar de diversos passeios no Rio Peace. No tour guiado de caiaque em Dom Pedro Island, é possível conhecer mais sobre a fauna e a flora locais, e nem precisa ter muita sorte para assistir a um show dos acrobatas locais, os golfinhos. Com certeza, vai ficar na memória por muito tempo.

Se a sua pegada é mais contemplativa, a pedida é um passeio no Red Tiki Sunset, uma espécie de quiosque flutuante onde você pode curtir o pôr do sol entre amigos desfrutando de drinks e até dar uma palinha no karaokê.

Passeios ecológicos

Ainda para os apreciadores da vida selvagem, o passeio ecológico a bordo do ônibus pelo Babcock Ranch é uma experiência imperdível. Situado em uma vasta área de preservação ambiental, o rancho oferece uma imersão única no ecossistema. Durante o passeio, os visitantes têm a oportunidade de observar de perto a rica fauna local, incluindo centenas de jacarés, pássaros, veados, porcos selvagens e uma flora exuberante que compõem a paisagem. Guias experientes compartilham conhecimentos sobre a história e a importância da conservação ambiental, tornando o passeio não apenas um deleite visual, mas também uma aula ao ar livre sobre a preservação do nosso planeta.

Passeios envolvendo artes

Os visitantes que possuem uma veia artística mais aflorada precisam conhecer o Peace River Botanical & Sculpture Gardens. Este jardim botânico impressionante combina a beleza natural de plantas exóticas e nativas com esculturas contemporâneas de artistas renomados, criando um ambiente de tranquilidade e inspiração.

Outra parada é o Centro de Artes Visuais de Punta Gorda, que oferece uma profunda imersão cultural, apresentando exposições de arte local e internacional, além de oficinas e eventos que estimulam a criatividade e o gosto da comunidade pelas artes. Vale checar as atividades disponíveis e participar de uma das aulas. Juntos, esses dois atrativos proporcionam um dia enriquecedor e relaxante, perfeito para quem deseja explorar a riqueza cultural e natural da região.

Gastronomia

Punta Gorda possui uma cena gastronômica diversificada, com restaurantes que vão desde os mais casuais até opções sofisticadas e à beira-mar. Entre os mais casuais, o Perch 360, localizado no rooftop do The Wyvern Hotel, oferece refeições variadas e rápidas ou mesmo drinks e petiscos para curtir com os amigos, vale conferir a programação noturna da casa.

O Burg’rBar para café da manhã e já foi eleito o melhor cheeseburger da cidade. O Sand Bar Tiki Grille em Englewood Beach e seus pratos à base de frutos do mar como o Lobster Roll são uma ótima opção pós-praia. Para os paladares mais sofisticados, o 88 Keys, também no The Wyvern Hotel, serve pratos da cozinha internacional com um toque contemporâneo. O ambiente é bem classudo e conta com adega e piano bar.

Outra opção deliciosa é o Blue Lime, um dos inúmeros restaurantes que fazem parte do novíssimo resort Sunseeker. A casa tem raízes mexicanas e uma estação volante de guacamole comandada por uma brasileira. Os pratos, a carta de drinks e a vista, acredite, surpreendem a todos!

O sudoeste da Flórida é muito democrático e tem uma personalidade marcante com algo de legal para todos os perfis e as idades, fato que torna a região um destino ideal para quem busca relaxar, explorar a natureza, mergulhar na história e desfrutar de uma vibrante cena cultural.

Parafraseando Thomas Edison: “Florida is as about as near to Heaven as any man can get”. Em tradução livre, “A Flórida é o mais perto do paraíso que qualquer homem pode chegar”. Sem dúvida, mergulhar nesse universo turístico do sudoeste da Flórida é uma experiência que promete surpreender e encantar os visitantes do Brasil e de todo o mundo.

Por Camila Karam – revista Qual Viagem