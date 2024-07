Capital Moto Week: passeio motociclístico acontece neste sábado

A organização do festival Capital Moto Week, que acontece nesta semana em Brasília (DF), informou que neste sábado (27), quando é comemorado o Dia do Motociclista, contará com o maior passeio motociclístico do mundo, como parte da programação oficial do evento.

Ao todo, a rota contará com 60 km e a expectativa é reunir 35 mil motos.

O percurso do tradicional circuito, agora chamado Passeio Motociclístico by Suhai, começa na avenida principal do complexo Moto Week, passando pelos principais pontos turísticos da capital, até retornar à Cidade da Moto.

O comboio sairá do Parque de Exposições da Granja do Torto às 16h.

Capital Moto Week: um case de sucesso na indústria musical

O Capital Moto Week é o maior festival de motos e rock da América Latina e um verdadeiro case de sucesso na indústria musical. Na busca constante pela evolução na qualidade da entrega, evento, que acontece em Brasília (DF), bate recorde e investe R$ 20 milhões em sua realização em 2024, um incremento de 20% na edição comemorativa do ano passado.

O aumento é impulsionado, principalmente, pelos patrocinadores, que chegam a investir 200% a mais para promover experiências interativas com o público – mais de 800 mil pessoas – numa aposta crescente no entretenimento e negócios gerados no festival.

Com mais de 20 anos na estrada, o Capital Moto Week atinge sua maturidade e se consolida, cada vez mais, como plataforma estratégica de conexão entre o público e as marcas.

De acordo com Pedro Franco, CEO do festival, o principal objetivo desta edição é entregar experiências com padrões internacionais e garantir que os patrocinadores estejam bem posicionados para performar cada vez melhor.

“O aumento de 20% no investimento é direcionado para aprimorar a estrutura, as experiências e conteúdos oferecidos, garantindo um festival ainda mais grandioso para nosso público e ainda mais estratégico para nossos parceiros”, revela.

O Capital Moto Week, que acontece de 18 a 27 de julho em Brasília, tem nos patrocínios um pilar fundamental para seu sucesso. Empresas como Globo, Honda, LS2, Michelin, Pepsi, Claro, Spaten, Suhai e o Sebrae são presenças entre as dezenas de marcas que estão na Cidade da Moto.