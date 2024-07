Britney Spears volta atrás após publicação detonando Halsey

Arrependida? Após criticar o novo lançamento de Halsey, nesta sexta-feira (26), a cantora Britney Spears usou novamente as redes sociais para explicar que tudo não passou de um mal entendido.

Mais cedo, Britney havia se mostrado decepcionada com o videoclipe de “Lucky”, novo single de Halsey – onde ela faz uma releitura do icônico hit de 2000 da loira.

“Por razões óbvias, estou muito chateada com o clipe de Halsey. Me sinto violada. Eu não achei que uma artista como ela, alguém que admiro, fosse me retratar de forma tão ignorante, como uma popstar superficial, sem coração ou qualquer preocupação. Eu tenho meus próprios problemas de saúde e foi por isso que desativei minha conta no Instagram ontem. Definitivamente vou reativá-lo para mostrar que me importo”, disparou.

Em seguida, a publicação de Britney também apontou que tomaria medidas judiciais sobre o ocorrido: “Falarei com meus advogados hoje para saber o que posso fazer sobre esse assunto. Me parece ilegal e totalmente cruel”, lamentou.

Horas depois, a popstar deletou o textão na rede social, dizendo não ter sido a responsável por escrevê-lo. Em seguida, Britney ainda declarou amar Halsey: “Fake news!!! Não era eu no telefone!!! Eu amo Halsey e, por isso, apaguei!!!”, explicou.

A situação repercutiu entre os internautas, com alguns mostrando acreditar que Britney teria sim ficado incomodada com o clipe de Halsey, mas que teria sido orientada a excluir seu desabafo.

Clipe de “Lucky”

Em seu novo clipe, intitulado “Lucky”, Halsey não só presta uma homenagem à Britney Spears, como também expõe suas próprias batalhas pessoais.

O single, lançado nesta sexta-feira (26) nas plataformas digitais, marca uma nova era em sua carreira. Ela aborda a própria vida sob os holofotes: se mostra grata pela carreira que construiu até o momento, ao mesmo tempo que sofre com as opiniões públicas.

Assista ao clipe: