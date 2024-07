Djavan terá show do álbum “D” transmitido na TV

Neste domingo (28), o Multishow irá exibir o “D Ao Vivo Maceió”, um espetáculo visual do cantor Djavan, que traz o registro completo da estreia de sua turnê. Incluindo hits, como “Sina”, “Samurai”, “Se” e “Flor de Lis”, além de outras faixas de seu último álbum de estúdio, a apresentação foi gravada na cidade de origem do artista.

“Eu fui batizado na capela do farol, Matriz de Santa Rita, Maceió”, fala Djavan para a plateia presente em Maceió. A carreira do músico alagoano é marcada por talento e letras poéticas. Suas canções possuem diversas metáforas sobre temas como amor, solidão, espiritualidade e, além de tudo, a cultura brasileira.

O artista possui um estilo musical característico, onde mistura ritmos de samba e bossa nova com influências de música africana e latina. O projeto visual do “D Ao Vivo Maceió”, que leva a inicial do nome do cantor, será exibido a partir das 13h30 no canal Multishow. O show terá reprise, na segunda-feira (29), a partir das 22h, no canal Bis.

Mais sobre o álbum

Lançado em 2022, o álbum “D” é o 25ª disco da trajetória Djavan. O projeto conta com 12 faixas, incluindo a parceria com Milton Nascimento, intitulada “Beleza Destruída”.

Em uma de suas entrevistas para a divulgação do álbum, Djavan declarou que o “D” foi uma forma de apresentar luz em uma época de grande obscurantismo: “A gente estava vivendo um período de obuscurantismo muito grande, e eu queria o oposto, queria vir com a luz, queria vir com uma mensagem de otimismo, queria que as pessoas acreditassem no futuro, só ele pode salvar”, disse o célebre cantor de 73 anos.

Em julho deste ano, o artista relançou o álbum em uma versão ao vivo, que inclui também outros hits de sua carreira. Ouça abaixo: