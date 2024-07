Blitz e Fernanda Abreu encerram edição 2024 do Capital Moto Week com show nostálgico - (crédito: TMJBrazil)

A banda Blitz e a cantora Fernanda Abreu encerraram o último dia do Capital Moto Week 2024 que carimbou mais um capítulo histórico do maior festival de rock e motos da América Latina. Mais de 792 mil pessoas passaram pelo complexo nos 10 dias desta edição, que foi marcada por muito rock de qualidade, pela magnitude do público, das experiências imersivas e ativações na Cidade da Moto, que abrilhantaram ainda mais o espetáculo.

O evento encerrou sua última noite em grande estilo: em tons de nostalgia, o show de despedida celebrou o encontro de Blitz e Fernanda Abreu. Destaque também neste sábado (27) para o Passeio Motociclístico by Suhai, que levou 42 mil motos às avenidas da capital federal.

Blitz encerrou os trabalhos do CMW 2024. A trupe, que já havia se apresentado no maior palco do centro-oeste, retornou Brasília (DF) com a Turnê Sem Fim, que celebra sua longa história.

“Quase não tocamos músicas de outras bandas, mas nessa turnê estamos homenageando a música brasileira”, disse Evandro Mesquita.

Blitz revisitou sucessos de grandes nomes do rock brasileiro

Assim, a banda mandou Raul Seixas, Paralamas do Sucesso, Cazuza e até Celly Campello. Suas canções também estiveram no setlist: Weekend, Saquarema, Dali de Salvador e Geme Geme levantaram o público com a performance teatral.

Mais que fazer seu show, eles pareciam se divertir no palco. O clássico Você Não Soube Me Amar, embalou milhares de pessoas. Duas músicas, em especial, tiveram grande destaque no show.

Fernanda Abreu, que iniciou sua carreira musical como backing vocal da Blitz, foi convidada a cantar dois grandes sucessos: Betty Frígida e A Dois Passos Do Paraíso, que foi um espetáculo à parte. Com celulares ligados, os fãs cantaram o refrão com muita entrega.

Pouco antes, em seu show solo, Fernanda Abreu assumiu o palco e prometeu: “Vou fazer uma viagem musical, trazer um pouco da energia carioca”. Com suas misturas sonoras, ela colocou o CMW para dançar.

Gêneros como pop, rock, hip-hop, funk e até samba foram ouvidos no show. O suingue carioca esteve em todo o repertório, que passeou pelos seus 34 anos de carreira.

Outro Sim abriu o show, que teve Jorge da Capadócia, A Noite, além dos grandes sucessos Kátia Flávia, Garota Carioca e Veneno da Lata, que impulsionou a carreira da artista: “Essa música me projetou para fora do Brasil, onde eu pude lançar meus discos, fazer muitas turnês”, contou Fernanda Abreu.

A cantora interagiu, ensinou coreografias e o público fez bonito: “Que festival lindo, que coisa maravilhosa. Agradeço o convite para estar aqui”, exaltou Fernanda.

Ainda houve tempo para homenagens a Rita Lee, com Agora Só Falta Você e até à escola de samba União da Ilha do Governador. Por incrível que pareça, a carioca fez com que o maior festival de moto e rock cantasse alto o samba enredo É Hoje.

Quem abriu o headline da noite das mulheres no palco, foi a cantora Aléxia. Ao som de pop e rock, a artista atingiu a marca de 300 shows em 30 cidades. Uma voz irreverente, que deu início às apresentações da última noite do Capital Moto Week.