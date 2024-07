Gil do Vigor é o mais novo agenciado da Globo para publicidade

Gil do Vigor é o novo nome da relação de talentos representados comercialmente pela Globo. Além do contrato artístico, Gil passa também a ser representado comercialmente pela emissora, com exclusividade, a partir do dia 25 de agosto.

A representação se dará através da ViU, que passa a responder por qualquer negociação de imagem do talento para novas campanhas publicitárias em todas as plataformas, inclusive redes sociais, onde ele acumula quase 20 milhões de seguidores.

“Estou animado por esse momento na Globo. É uma empresa que admiro desde novo, e poder alinhar meus sonhos com eles é algo que me inspira e faz muito sentido atualmente pro que imagino e prospecto pro meu futuro na comunicação e nos projetos que penso. Hoje é um dia feliz. E de gratidão”, disse o ex-BBB.

Gil do Vigor se une a outros talentos representados pela ViU, como os apresentadores Eliana Michaelichen, Tadeu Schmidt, Maria Beltrão e Galvão Bueno.

Gil do Vigor não queria irmã no reality ‘A Fazenda’

Em 2023, Gil do Vigor, que fez sucesso no BBB 21, comentou sobre a participação de sua irmã Janielle Nogueira no reality show A Grande Conquista, onde ela foi eliminada com 17% dos votos ao ser derrotada na Zona de Risco, enfrentando Alexandre Suita e Gabriel Roza.

No Twitter, Gil desabafou: “Eu amo minha Preta!!! Estou chorando porque eu não consigo ver quem eu amo chorar e não é sobre o prêmio, porque eu disse desde sempre que ela não ganharia, mas dói muito esse sentimento”, iniciou.

“Venha minha irmã! Eu te amooooooooooo você é minha vida e meu orgulho!!!!!! E já tem PUBLI FECHADA PRA VOCÊ”, escreveu Gil do Vigor dando a entender que sua irmã já tem acordo de publieditorial com outras marcas.

Questionado por um seguidor se desejaria ver Janielle participando no reality A Fazenda, Gil do Vigor disparou, com bom humor: “Naooo kkkk Deus me livre!!! Kkk só depois que eu partir dessa terra q eu não tenho coração kk”, concluiu.