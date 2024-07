Em prol do Rio Grande do Sul, artistas se unem em clipe no Fantástico - (crédito: TMJBrazil)

A tragédia no Rio Grande do Sul completa três meses e um clipe especial em prol da reconstrução do estado gaúcho foi lançado no Fantástico deste domingo (28).

A convite de Xororó, artistas e músicos de diferentes estilos musicais e regiões do Brasil gravaram a canção Direito de Viver, lançada em todas as plataformas digitais pela Believe.

Toda receita líquida de direitos da música será doada para o Instituto Gerando Falcões.

O Fantástico acompanhou os bastidores da gravação da homenagem ao Rio Grande do Sul e mostra o resultado final do videoclipe. Além de Chitãozinho e Xororó, participam Alcione, Caetano Veloso, Djavan, Fábio Jr, Gilberto Gil, Gisele Bündchen, Ivete Sangalo, Sandy, Júnior, Luan Santana, Lulu Santos, Nando Reis, Ney Matogrosso, Roberto Carlos, Xuxa, Zeca Pagodinho, entre outros.

“Fizemos um show AMIGOS em que, ao lado de Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano destinamos 100% da renda para o Rio Grande do Sul. Conseguimos uma ótima arrecadação, mas eu sentia que ainda poderia fazer mais. Eu assisti ao documentário We Are The World do Michael Jackson e Lionel Richie e pensamos “é isso, é uma música!”, disse a icônica dupla sertaneja.

“Os brasileiros adoram ajudar, quanto mais a gente tem, mais a gente gosta de ajudar…. Somos mais de 200 milhões de pessoas, se conseguirmos fazer um movimento em que as pessoas ouçam a música e ainda podem ajudar, por que não? A intenção é ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul, porque vai ser um processo demorado. Estou muito feliz por ter tantos amigos que aceitaram participar desse movimento tão especial”, explica o idealizador Xororó.

Após homenagem ao Rio Grande do Sul, Chitãozinho e Xororó se apresentarão no Rock in Rio

Chitãozinho e Xororó se apresentarão no Rock in Rio, festival que acontece em setembro, no Rio de Janeiro.

De acordo com a CNN, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla no dia 29 de abril. Em nota, eles divulgaram que o show contará com convidados especiais.

“Chitãozinho & Xororó são os primeiros artistas sertanejos a capitanear um show no Rio in Rio. Dupla fará show com convidados”, disseram.

Além da dupla, outras atrações sertanejas foram confirmadas, como Ana Castela e Luan Santana.

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com uma expectativa de 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro.