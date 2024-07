Eminem domina paradas do Reino Unido com “The Death of Slim Shady” - (crédito: TMJBrazil)

Eminem está novamente no topo das paradas do Reino Unido com seu mais recente álbum, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), mantendo-se firme na liderança por duas semanas consecutivas.

O Rap God não parece ter perdido o toque mágico que o tornou uma lenda do hip-hop, e sua nova produção continua a capturar a atenção de fãs e críticos ao redor do mundo.

O 12º álbum de estúdio de Eminem, que também é seu 11º álbum número um no Reino Unido, reafirma o domínio do rapper na cena musical. A qualidade consistente e o estilo inconfundível de Eminem garantem que ele se mantenha relevante e influente, mesmo após décadas de carreira.

Enquanto o público se delicia com suas letras afiadas e beats potentes, a competição não conseguiu acompanhar o ritmo do mestre.

No entanto, não é só Eminem que está chamando atenção nas paradas. Olivia Rodrigo, com seu segundo álbum, Guts, também está causando um rebuliço. Após o lançamento da edição deluxe spilled em vinil, o álbum subiu impressionantes posições, passando do 22º para o 2º lugar.

O sucesso contínuo de Rodrigo é um testemunho da sua crescente popularidade e da qualidade de sua música. Seu álbum de estreia, Sour, também teve uma pequena alta, subindo para o 23º lugar em sua 166ª semana na parada, mostrando que o impacto da jovem artista está longe de desaparecer.

Novidades Quentes no Top 10

Entre as novidades da semana, o Soft Play, anteriormente conhecido como Slaves, entra no top 3 com seu quarto álbum de estúdio, Heavy Jelly. A transição do nome não parece ter diminuído a popularidade da banda, que continua a se destacar no cenário punk com seu som distintivo.

Outra novidade que chama atenção é o álbum I Love You So F*ing Much“** do Glass Animals, que se posicionou em quinto lugar. A banda, conhecida por seu sucesso global Heat Waves, prova mais uma vez que seu som inovador e cativante ressoa com uma ampla audiência.

Os Deep Purple também fazem uma aparição notável com =1, seu 23º álbum de estúdio, alcançando o 12º lugar. A longevidade da banda e sua capacidade de se reinventar continuam a garantir um lugar na cena musical.

Por último, mas não menos importante, os Los Campesinos! fazem uma entrada animada no top 40 com All Hell, seu sétimo álbum de estúdio, que estreia no 14º lugar. É uma conquista significativa para a banda galesa, que tem buscado um lugar de destaque no cenário musical por anos.

Com essas movimentações, o cenário musical do Reino Unido continua a se transformar, oferecendo uma mistura vibrante de novos sons e talentos estabelecidos.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis