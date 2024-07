Jimin do BTS entra no Top 40 do Reino Unido com ‘Who’ - (crédito: TMJBrazil)

Jimin, a estrela do BTS, está brilhando nas paradas do Reino Unido com sua mais recente faixa, Who, que estreou na quarta posição. Esta conquista marca um novo recorde em sua carreira solo e é um dos maiores sucessos de sua trajetória até agora.

O lançamento de Who é parte do segundo álbum de estúdio do cantor, intitulado MUSE, e supera o desempenho de seu single anterior, Like Crazy, que havia alcançado o oitavo lugar em 2023.

A nova faixa não só marca a terceira vez que Jimin entra no top 40 do Reino Unido, mas também destaca o crescente sucesso de sua carreira solo. Com Who, o artista se destaca como uma força importante no cenário global do K-pop, mostrando que seu talento vai além dos limites do grupo BTS.

Com Who, Jimin estabelece um novo recorde pessoal, elevando sua carreira solo a novas alturas. Este é um momento marcante para o cantor, que já havia mostrado sua capacidade de conquistar o público com hits como Set Me Free Pt.2, que também entrou no top 40 do Reino Unido.



O impacto de Who evidencia não apenas o apelo contínuo de Jimin, mas também a força crescente do K-pop no mercado musical global.

Enquanto isso, o topo da parada de singles do Reino Unido tem visto algumas movimentações interessantes. Sabrina Carpenter continua reinando com Please Please Please, mantendo a primeira posição por uma quarta semana não consecutiva.

O single Espresso de Sabrina Carpenter, que havia liderado anteriormente, caiu para o nono lugar, mas ainda mantém uma forte presença no top 10.

Outras movimentações na parada

O pódio da parada do Reino Unido é completado por Billie Eilish com Birds of a Feather, que subiu para o segundo lugar, e Chappell Roan com Good Luck Babe, que alcançou o terceiro lugar. Ambas as artistas estão experimentando novas alturas em suas carreiras e refletindo o dinamismo do cenário musical atual.

Chappell Roan também viu um crescimento notável com outros singles, como Hot To Go! e Red Wine Supernova, que alcançaram novas posições de pico.

Além disso, JADE, ex-integrante do Little Mix, faz sua estreia solo com Angel Of My Dreams, que entrou no top 10 diretamente no sétimo lugar. O sucesso de JADE é um testemunho da evolução dos membros do Little Mix em suas carreiras individuais.

O verão também está fervendo para Charli XCX, com seu álbum BRAT recebendo elogios e sua faixa 360 subindo para a 18ª posição. O álbum foi recentemente indicado ao Mercury Prize, celebrando os melhores álbuns britânicos e irlandeses do ano.

Enquanto isso, os favoritos do K-pop Stray Kids conquistam sua primeira aparição no top 40 do Reino Unido com Chk Chk Boom, que entrou diretamente no número 30. Esse sucesso reflete a crescente popularidade dos grupos de K-pop no Ocidente e a força contínua do gênero no cenário musical global.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis