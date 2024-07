Filmagens de “Quarteto Fantástico” Começam Nesta Semana, Diz Joseph Quinn

Após três semanas de ensaios intensivos, as filmagens do novo Quarteto Fantástico, oficialmente intitulado The Fantastic Four: First Steps, estão prontas para começar na próxima terça-feira (30).

A notícia foi revelada por Joseph Quinn, que interpreta o icônico Johnny Storm/Tocha Humana, durante uma breve entrevista ao site The Hollywood Reporter, diretamente do tapete vermelho da San Diego Comic-Con, na noite do último sábado (27).

#FantasticFour‘s Joseph Quinn shares how the cast is getting ready for their first day of filming at #SDCC pic.twitter.com/HkynPYTRKy — The Hollywood Reporter (@THR) July 28, 2024



Joseph Quinn compartilhou detalhes sobre a preparação do elenco para o início das filmagens.

“Tivemos muita sorte de passarmos um tempo juntos, ensaiando, indo às leituras de mesa, analisando o roteiro e nos preparando para terça-feira. Nos conectamos, mas o processo ainda é longo. Temos mais cinco meses pela frente”, disse Quinn.

Esta etapa de ensaio foi fundamental para o elenco se familiarizar com seus personagens e criar uma dinâmica de grupo que será essencial para o sucesso do filme.

O ator britânico estrela o filme ao lado de Pedro Pascal, Vanessa Kirby e Ebon Moss-Bachrach, que foram confirmados nos papéis de Reed Richards/Senhor Fantástico, Sue Richards/Mulher Invisível e Benjamin Grimm/O Coisa, respectivamente.

A escolha deste elenco tem gerado grande expectativa entre os fãs, dado o histórico de performances impressionantes desses atores em outros projetos.

Além dos protagonistas, Julia Garner também fará uma participação especial, interpretando Shalla-Bal. Nos quadrinhos, Shalla-Bal é o primeiro amor de Norrin Radd/Surfista Prateado, mas no filme ela deve assumir um papel mais central e adotar o codinome do vilão.



Este desvio da narrativa original dos quadrinhos promete trazer uma nova perspectiva para a história, aumentando ainda mais a curiosidade dos fãs sobre como a trama se desenvolverá.

Outros nomes de peso também estão confirmados no elenco, incluindo Natasha Lyonne, Paul Walter-Hauser, John Malkovich e Ralph Ineson. No entanto, os papéis destes atores ainda são mantidos em segredo, aumentando a expectativa e o mistério em torno da produção.

Direção e expectativas para o filme

A direção do filme está nas mãos de Matt Shakman, conhecido por seu trabalho na aclamada minissérie WandaVision (2021). Shakman traz consigo uma vasta experiência no universo da Marvel, o que aumenta a confiança de que ele será capaz de entregar um filme que atenda às expectativas dos fãs e críticos.

O roteiro está sendo desenvolvido por um quarteto de roteiristas talentosos: Josh Friedman, Jeff Kaplan, Ian Springer e Eric Pearson. Com essa equipe, espera-se que o filme traga uma narrativa envolvente e cheia de reviravoltas emocionantes.

A produção de The Fantastic Four: First Steps é uma das mais aguardadas dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) e promete reaquecer a franquia na Fase 6.

Com estreia marcada para 25 de julho de 2025, o filme tem a missão de revitalizar a história do Quarteto Fantástico, apresentando-os a uma nova geração de espectadores enquanto satisfaz os fãs de longa data.

Os fãs do MCU estão ansiosos para ver como a história será adaptada para a tela grande, especialmente considerando as mudanças e novidades que foram anunciadas.

A inclusão de personagens como Shalla-Bal em um papel mais central e a adição de novos vilões são apenas alguns dos elementos que prometem tornar este filme uma experiência imperdível.

Enquanto aguardamos a estreia, a notícia do início das filmagens traz uma nova onda de entusiasmo e especulação. Será interessante acompanhar as atualizações e descobrir mais sobre como esta produção ambiciosa tomará forma nos próximos meses.

Uma coisa é certa: The Fantastic Four: First Steps tem todos os ingredientes para ser um grande sucesso no cinema.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis