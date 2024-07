5 mascotes olímpicos para você relembrar

Nos Jogos Olímpicos Paris 2024, o mascote é o Phryge. Ele foi inspirado no gorro frígio, símbolo de liberdade na Revolução Francesa, usado pelos republicanos que lutaram pela tomada da Bastilha em 1789.

Os mascotes olímpicos, muito mais do que simples símbolos animados, são embaixadores culturais que capturam a essência e a identidade dos países anfitriões. Cada edição dos Jogos Olímpicos traz consigo personagens que encantam o público e deixam uma marca duradoura na história do evento.

De figuras que simbolizam a fauna e a flora locais àquelas que celebram a cultura e a tradição, essas representações nos conectam emocionalmente à competição. Veja, a seguir, 5 mascotes olímpicos que se destacaram ao longo dos anos!

1. Misha (Moscou, 1980)

Misha, o urso dos Jogos Olímpicos de Moscou 1980, encantou com sua aparência amigável e simbolizou a hospitalidade soviética (Imagem: Comitê Olímpico Internacional)

Misha, o urso, foi o mascote dos Jogos Olímpicos de Moscou 1980. Ele cativou o público com sua aparência amigável e seu simbolismo cultural. Era um emblema do carinho e da hospitalidade soviética, representando o espírito acolhedor dos Jogos na época. Tornou-se um ícone memorável, especialmente para aqueles que participaram ou acompanharam o evento.

2. Syd, Olly e Millie (Sydney, 2000)

Sydney 2000 teve três mascotes — Syd, Olly e Millie — que celebraram a diversidade da fauna australiana (Imagem: Comitê Olímpico Internacional)

Os Jogos Olímpicos de Sydney 2000 foram marcados por uma trilogia de mascotes que capturaram a essência vibrante e diversificada da Austrália: Syd (ornitorrinco), Olly (cacatua) e Millie (animal semelhante a porcos-espinhos). Cada um desses representava um aspecto único da cultura e da fauna australianas, oferecendo um toque especial e memorável às Olimpíadas.

3. Izzy (Atlanta, 1996)

Izzy, o mascote dos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, ficou conhecido por seu design futurista e geométrico (Imagem: Cloudy Design | Shutterstock)

Izzy, o mascote dos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, é um dos mais controversos da história. Com um design geométrico e uma aparência futurista, ele não agradou a todos. Contudo, seu conceito refletia a tentativa de inovar e se conectar com a era digital. Apesar das críticas, é lembrado como um símbolo da ousadia e do desejo de reinventar a representação das Olimpíadas.

4. Fuwa (Pequim, 2008)

O grupo Fuwa dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 representavam diferentes aspectos da cultura chinesa (Imagem: parkisland | Shutterstock)

Os emblemas dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, conhecidos como Fuwa, eram cinco personagens encantadores que destacaram diferentes aspectos da cultura chinesa. Beibei (azul) representava a água e o desejo de prosperidade; Jingjing (preto), um panda, era um símbolo da floresta e aspirava à felicidade; Huanhuan (vermelho), uma criança de fogo, manifestava a paixão pelo esporte e o espírito olímpico; Yingying (amarelo), um antílope tibetano, associava-se à terra e à busca por saúde; e Nini (verde), uma andorinha, representava o céu e a sorte.

5. Vinicius (Rio de Janeiro, 2016)

Vinicius, o mascote dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, era uma figura colorida que celebrava a energia e a biodiversidade do Brasil (Imagem: Shahjehan | Shutterstock)

O mascote dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016 foi Vinicius, uma figura cativante que representava a energia e a diversidade do Brasil. Era um personagem com uma aparência alegre e colorida, inspirado na fauna e na flora brasileiras. Seu design era uma mistura de diversos animais e elementos naturais do país, incluindo um felino, um macaco e até mesmo um peixe, refletindo a biodiversidade.