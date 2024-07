Calote em ex-empresário faz mansão de Dudu Nobre ser penhorada

O ex-empresário de Dudu Nobre entrou com uma ação judicial contra o sambista. O processo, que tramita no Rio de Janeiro, envolve uma dívida de R$ 100 mil que o cantor teria contraído em 2011 e nunca pagou. Segundo o colunista Danyel Nascimento, do jornal O Dia, noticiou, José Bernardo, que gerenciou sua carreira, afirma que emprestou o valor juntamente com seu ex-sócio, ao qual ele pagou e “tomou” a dívida para si.

O débito inicial de R$ 100 mil, com juros e honorários advocatícios, alcançou o montante exorbitante de R$ 416.232,55. O empresário, indignado, através de seus advogados, requereu a penhora dos bens do artista.

Segundo documentos obtidos pelo jornalista, a Justiça acatou o pedido para a penhora de ativos financeiros e desde então vem bloqueando valores em contas e direitos autorais do sambista. Também foi solicitado e realizada no início deste mês de julho, uma visita na casa do músico, localizada na Barra da Tijuca, para uma avaliação, é isso mesmo caros leitores, até mesmo a residência de Dudu não escapou e esta sendo penhorada, e caso ele não salde a dívida com o ex-empresários a tempo, ela iria a leilão.

A situação se complicou ainda mais para Dudu Nobre quando a juíza Adriana Angeli de Araujo de Azevedo Maia, da 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca, rejeitou os embargos apresentados pela defesa do cantor. Além disso, a intimação do réu foi considerada válida, mesmo assim ele deve regularizar seu endereço nos autos.

Foi determinada, a penhora do restante do valor devido pelo famoso, que é de R$ 353.699,05. Com a penhora dos bens e o nome nos cadastros de inadimplentes, resta saber como o cantor vai resolver essa crise. José Bernardo que é quem está processando Dudu Nobre, continua firme em sua posição e o processo segue em andamento.