Taylor Swift em choque após ataque mortal em aula de dança celebrando sua música

Taylor Swift está completamente em choque após um trágico ataque a facadas em uma aula de dança temática com suas músicas em Southport, Inglaterra. O incidente, que ocorreu na segunda-feira, deixou três crianças mortas e outras dez feridas.

A cantora compartilhou uma mensagem escrita à mão em seu Instagram Story na manhã de terça-feira (30 de julho), expressando sua dor e consternação diante do ocorrido.

Taylor Swift shares message following attack in Southport yesterday where two children were killed and 9 injured at a Taylor Swift-themed dance class:

“These were just little kids at a dance class. I am at a complete loss for how to ever convey my sympathies to these families.” pic.twitter.com/vr64Y00qEs

