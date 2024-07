Anitta tietada por Tove Lo em evento em Londres

Na madrugada do dia 30 de julho, a cantora sueca Tove Lo surpreendeu os fãs ao publicar uma fotografia ao lado da brasileira Anitta.

O encontro aconteceu nos bastidores do BTS Hyde Park, um evento grandioso realizado em Londres algumas semanas atrás. Além da estrela principal Kylie Minogue, o evento contou com a presença marcante de Anitta, que encantou a plateia com suas performances enérgicas.

Tove Lo compartilhou a foto sem legenda, apenas acompanhada de emojis de corações incendiados, o que gerou uma enorme repercussão nas redes sociais. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios e pedidos para uma colaboração entre as duas artistas. A química entre elas foi evidente e a possibilidade de uma parceria musical deixou todos ansiosos.

Tove Lo está atualmente promovendo seu EP HEAT, uma colaboração com o produtor e DJ SG Lewis. Além disso, ela também lançou recentemente uma parceria avulsa com Kylie Minogue e Bebe Rexha intitulada My OH My, que vem recebendo ótimas críticas e ganhando destaque nas paradas musicais.

Com a foto postada por Tove Lo, os rumores de uma possível colaboração entre as duas cantoras se intensificaram. Ambas têm estilos únicos e uma parceria poderia resultar em algo inovador e surpreendente para os fãs.

Tove Lo é conhecida por suas músicas introspectivas e eletrônicas, enquanto Anitta traz a energia e o ritmo contagiante do funk brasileiro. Uma colaboração entre elas certamente seria um encontro de dois mundos musicais distintos, mas igualmente cativantes.

Os fãs já estão especulando sobre qual seria o estilo dessa possível música e como as vozes das duas artistas se complementariam. Até o momento, não há confirmações oficiais, mas a foto e os comentários apaixonados das duas nas redes sociais são suficientes para manter a esperança viva.

Tove Lo e Anitta são duas artistas que não têm medo de inovar e experimentar em suas carreiras. Ambas têm mostrado uma incrível capacidade de se reinventar e de conquistar novos públicos ao redor do mundo. Se uma colaboração realmente acontecer, será um marco significativo para ambas e um presente incrível para seus fãs.

Enquanto aguardamos por novidades, podemos continuar a desfrutar do trabalho recente de ambas as artistas. O EP HEAT de Tove Lo e a turnê Baile Funk Experience de Anitta são provas do talento e da dedicação dessas cantoras em entregar sempre o melhor para seus fãs.

E quem sabe, em breve, possamos ouvir uma faixa conjunta que certamente será um grande sucesso.

Anitta em ascensão internacional

Anitta, por sua vez, continua colhendo os frutos de sua bem-sucedida Baile Funk Experience, uma turnê que passou por várias das casas de shows mais populares dos Estados Unidos e da Europa. O show é baseado no disco lançado em abril deste ano, que tem sido amplamente elogiado por sua inovação e energia.

A turnê trouxe uma mistura vibrante de ritmos brasileiros, especialmente o funk, para palcos internacionais, conquistando uma nova legião de fãs.

O sucesso de Anitta não se limita apenas aos palcos. Recentemente, a cantora foi destaque em várias revistas de moda e música, solidificando ainda mais sua presença no cenário internacional. Sua habilidade em transitar entre diferentes culturas e gêneros musicais a torna uma artista única e versátil, capaz de atrair públicos diversos.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis