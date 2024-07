Chappell Roan e Sabrina Carpenter disputam topo da parada no Reino Unido

Chappell Roan está prestes a alcançar um feito notável, subindo do Missouri para o topo da parada de singles do Reino Unido. No entanto, Sabrina Carpenter está determinada a manter sua posição no número um.

De acordo com a Official Charts Company (OCC), o single Good Luck, Babe de Roan, lançado pela Island, continua ganhando força. Com base nas vendas de meio de semana e dados de streaming, a faixa deve subir da terceira para a segunda posição na parada nacional, marcando um novo recorde para a artista.

Entretanto, Please Please Please de Sabrina Carpenter, também pela Island, é a atual líder na atualização oficial das paradas, com uma diferença de menos de 1.300 unidades nas paradas separando as duas músicas.

Se continuar neste ritmo, Please Please Please garantirá sua quinta semana não consecutiva no primeiro lugar, enquanto o antigo hit de Carpenter, Espresso, também está subindo, passando da nona para a sétima posição na parada.

Chappell Roan, uma artista emergente do Missouri, tem atraído a atenção com sua música cativante e presença magnética. Seu single Good Luck, Babe é uma prova de seu talento e potencial para dominar as paradas. A faixa, com seu ritmo envolvente e letras poderosas, conquistou um público fiel e está rapidamente se tornando um hino.

Roan se apresentou no Boston Calling Music Festival de 2024, onde encantou o público com sua performance enérgica e emocionante. Este evento ajudou a impulsionar sua popularidade, e agora, “Good Luck, Babe” está a apenas um passo de alcançar o primeiro lugar na parada de singles do Reino Unido.

Por outro lado, Sabrina Carpenter, uma estrela em ascensão no cenário musical, continua a dominar as paradas com seu single Please Please Please. A música tem sido um sucesso esmagador, mantendo-se no topo das paradas por várias semanas. Carpenter, conhecida por sua versatilidade e talento, conquistou uma base de fãs leal e dedicada.

Carpenter demonstra uma habilidade incrível para criar hits que ressoam com o público, e sua presença constante nas paradas é um testemunho de seu talento e apelo.

Outras Músicas em Destaque

Completando o pódio de meio de semana está o artista britânico Myles Smith com Stargazing (RCA), que deve subir da quinta para a quarta posição, marcando um novo pico nas paradas. Smith tem sido uma revelação, e seu single cativante tem conquistado cada vez mais fãs.

A influência do country também se faz presente no Reino Unido. O artista americano Dasha está subindo com Austin (Warner Records), que deve passar da oitava para a quinta posição, consolidando sua 23ª semana na parada.

Outro sucesso country dos EUA, A Bar Song (Tipsy) (American Dogwood/Empire) de Shaboozey, está em alta, melhorando da 11ª para a 8ª posição na contagem de meio de semana.

A colaboração de Post Malone com Luke Combs, Guy For That (Republic Records), está prevista para estrear na 23ª posição. Enquanto Malone já tem 23 aparições no top 40 do Reino Unido, esta será apenas a segunda de Combs.

Finalmente, a mais recente colaboração de EDM de Calvin Harris e Ellie Goulding, Free (Columbia), está a caminho de estrear no top 40, começando na 32ª posição. Esta será a quarta colaboração da dupla a entrar no top 40, seguindo os sucessos anteriores I Need Your Love (2012), Outside (2014) e Miracle (2023).

Tudo será revelado quando a Official UK Singles Chart for publicada na sexta-feira, 2 de agosto.

A ascensão de novas vozes como Chappell Roan e o contínuo sucesso de artistas como Sabrina Carpenter demonstram a rica diversidade e evolução constante do cenário musical atual.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis