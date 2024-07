Gabi Prioli estreia programa “Sábia Ignorância”

Após encerrar sua participação no icônico Saia Justa do GNT em junho, Gabriela Prioli retorna à TV com uma nova proposta inovadora.

No último dia 22 de julho, Prioli estreou o Sábia Ignorância, um programa que promete ser um marco no canal. Exibido às segundas-feiras, às 21h45, o show apresenta uma dinâmica única: em cada um dos vinte episódios da temporada, uma celebridade se une a um especialista para debater temas contemporâneos.

O programa aborda assuntos variados como maternidade, inteligência artificial, crise climática e questões de gênero. Entre os convidados da primeira temporada estão figuras conhecidas como Rafa Kalimann, Duda Beat, Pepita, Isis Valverde e Dani Calabresa.

O episódio de estreia questiona: “Somos todos ignorantes?” Prioli recebeu a apresentadora Giovanna Ewbank e o psicanalista Christian Dunker para explorar a questão.

Em sua nota de lançamento, Prioli expressa seu entusiasmo com o novo projeto, afirmando que está realizando seu sonho de unir entretenimento e aprendizado. “Nosso programa é uma fusão única de entrevistas, abordando desde questões pessoais até tópicos de interesse geral”, revela.

Em entrevista ao Papelpop, Prioli detalhou sua visão sobre ignorância e diálogo. Ela defende que a ignorância não deve ser vista como uma falha, mas como uma oportunidade de aprendizado. “Dizer Eu não sei deve ser um motivo de orgulho, pois é o ponto de partida para crescer e aprender”, afirma Prioli.

A escolha dos convidados é estratégica. Prioli buscou personalidades com conexões e interesses específicos nos temas discutidos, criando uma troca genuína de ideias. “Queremos que o programa inspire as pessoas a se abrir para novas perspectivas e a valorizar a troca de conhecimentos”, explica.

Sobre a responsabilidade de tratar temas políticos e sociais com leveza, Prioli acredita que é essencial, mas também desafiador. “O programa busca criar um espaço para discussões variadas, reconhecendo a importância de abordar assuntos profundos de maneira acessível”, acrescenta.



Prioli também comentou sobre as recentes notícias políticas dos EUA, como a desistência de Joe Biden de sua candidatura. Ela destaca a necessidade de uma análise cuidadosa das implicações dessa desistência, evitando generalizações preconceituosas sobre a idade. “É crucial distinguir entre o debate político e as percepções errôneas sobre a velhice”, observa.

Sábia Ignorância é transmitido todas as segundas-feiras, às 21h45, no GNT. O programa promete provocar reflexões profundas e promover diálogos enriquecedores.

Engajamento e participação do público

Além dos temas profundos e das discussões estimulantes, Sábia Ignorância também está focado em engajar o público de maneira interativa. Prioli e sua equipe estão investindo em estratégias para que os telespectadores participem ativamente do programa, através de mídias sociais e fóruns online. “Queremos criar uma comunidade vibrante ao redor do programa, onde o público possa compartilhar suas próprias perspectivas e contribuir para as conversas”, explica Prioli.

Para promover esse engajamento, o programa contará com sessões de perguntas e respostas ao vivo, onde os espectadores poderão enviar suas dúvidas e comentários diretamente para os convidados e especialistas. Além disso, Prioli anunciou uma série de workshops e debates virtuais relacionados aos temas abordados no programa, proporcionando uma plataforma para discussões mais aprofundadas.

“Estamos criando um espaço onde o público não apenas assiste, mas se envolve ativamente nas conversas. Queremos que cada episódio gere uma onda de interações e reflexões que vão além da tela”, afirma Prioli. Essa abordagem visa tornar “Sábia Ignorância” mais do que um programa de TV, transformando-o em um ponto de encontro para o aprendizado e a troca de ideias.

Sábia Ignorância é uma jornada fascinante que mistura entretenimento com aprendizado, nos convidando a abraçar a curiosidade e valorizar a troca de conhecimentos em um espaço dinâmico e inspirador