Luciana Gimenez posa de biquíni enquanto admira paisagens da Grécia

Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Uma verdadeira deusa grega! Luciana Gimenez está aproveitando suas férias em Mykonos, na Grécia, e tem compartilhado diversos registros da viagem nas redes sociais.

Na manhã desta quarta-feira (31), por exemplo, a apresentadora publicou uma série de fotos admirando as paisagens da região. Nos cliques, Luciana aparece de costas, usando um biquíni vermelho fininho que evidenciou ainda mais suas belas curvas.

O bumbum sarado da famosa acabou sendo o grande destaque da publicação e lhe rendeu diversos elogios empolgantes. "Tropa do zoom", disparou um seguidor. "Lindíssima e maravilhosa", comentou outra. "Que bumbum mais lindo", destacou uma outra internauta.

Na legenda do post, Luciana Gimenez deixou um trecho da canção Skyfall da cantora Adelle: "Let the sky fall…. Today u are mine", que em português significa: "Deixe o céu cair… Hoje você é meu."

