Luísa Sonza recebe multa de R$ 25 Mil por linha de esmaltes

Luísa Sonza enfrenta um desafio inesperado após o lançamento de sua linha de esmaltes, chamada Modo Tubo. Inspirada no sucesso do hit homônimo que a cantora lançou em parceria com Anitta e Pabllo Vittar, a coleção não conseguiu o sucesso esperado e gerou uma grande polêmica. O problema foi parar nos tribunais e obtido em uma decisão judicial que trouxe um prejuízo significativo para o artista.



O embate legal começou quando a empresa Modo Turbo Royalties e Licenças, que já detém o registro da marca Modo Turbo no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, entrou com uma ação contra Luísa Sonza.

Segundo a empresa, o lançamento dos esmaltes da cantora representava uma concorrência desleal. O argumento principal foi que a semelhança nos nomes poderia gerar confusão entre os consumidores e a vida.

O processo judicial teve desdobramentos rápidos. De acordo com informações do UOL, a juíza Larissa Gaspar Tunala decidiu a favor do Modo Turbo, determinando que a comercialização dos esmaltes Modo Tubo fosse suspensa imediatamente.

Além disso, Luísa Sonza foi condenada a pagar uma indenização de R$ 25 mil à empresa. Na decisão, a juíza destacou que, considerando que ambos os produtos não estão no ramo de cosméticos, havia uma alta probabilidade de confusão no mercado consumidor e possível desvio de clientela devido à semelhança dos nomes.

Por que celebridades investem em cosméticos?

Este episódio levanta uma questão interessante: por que tantas celebridades estão investindo no mercado de cosméticos? A resposta está em vários fatores que tornam esse setor atraente para figuras públicas.

Em primeiro lugar, o mercado de beleza oferece uma oportunidade única de expandir a marca pessoal das celebridades. Lançar uma linha de cosméticos permite que elas se conectem com seus fãs de uma maneira mais íntima e pessoal. Produtos de beleza têm um apelo emocional forte, muitas vezes associado a sentimentos de autoexpressão e autoestima. Ao criar e promover esses produtos, as celebridades podem criar uma sensação de exclusividade e benefícios.

Além disso, o setor de cosméticos é conhecido por seu potencial de lucro. Com o crescimento contínuo da demanda por produtos de beleza, especialmente aqueles que são considerados inovadores ou de alta qualidade, há uma grande oportunidade de gerar receitas significativas. No entanto, esse potencial também vem com as suas próprias complexidades legais e comerciais.

O caso de Sonza destaca a importância de abordar essas complexidades com cuidado. Antes de lançar novos produtos, é crucial que as celebridades façam uma pesquisa aprofundada sobre questões legais e de propriedade intelectual. Esse cuidado pode evitar disputas legais e garantir que suas iniciativas sejam bem-sucedidas, sem contratempos inesperados.

Enquanto Luísa Sonza lida com as consequências, sua jornada oferece um lembrete de que, no mundo dos negócios, estar bem informado e cauteloso pode ser uma chave para transformar desafios em oportunidades.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis