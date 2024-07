Jamie Lee Curtis critica fase atual da Marvel como “Ruim”

Em uma recente entrevista à MTV, a renomada atriz Jamie Lee Curtis fez uma declaração polêmica sobre o estado atual do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Ao ser questionado sobre em que fase a Marvel está no momento, Curtis não hesitou em expressar sua opinião, respondendo de forma incisiva: “[Na fase] Ruim.” Esta declaração provocou uma série de reações entre fãs e críticas, considerando que a Marvel continua sendo uma das maiores forças no cinema global.

| SENSATA OU CLIMÃO? Jamie Lee Curtis foi perguntada em que fase o Universo Cinematográfico da Marvel está e ela respondeu: “Ruim” (Via. @MTV) pic.twitter.com/WCkMsi0471 — NexusNerd ? (@onexusnerd) July 31, 2024



Atualmente, a Marvel está na quinta fase de seu universo cinematográfico, que inclui uma série de lançamentos que geraram opiniões divididas entre os espectadores e os críticos. Alguns dos filmes dessa fase são Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Guardiões da Galáxia Vol. 3, Deadpool 3 e Capitão América: Admirável Mundo Novo.

Esses títulos foram muito aguardados e, ao mesmo tempo, enfrentaram desafios variados, desde a recepção crítica até questões de continuidade e desenvolvimento de personagens.

Para os fãs, o MCU é sinônimo de uma saga complexa de universos interconectados, onde cada fase representa uma nova era de histórias e aventuras. Até agora, cinco fases foram concluídas, cada uma contribuindo para a construção do universo mais amplo.

A sexta fase está a caminho e promete ser inaugurada com a estreia de O Quarteto Fantástico, um filme que, de acordo com o presidente do MCU, Kevin Feige, será crucial para definir os rumores futuros do estúdio.

Enquanto isso, Jamie Lee Curtis está ocupado com suas próprias produções. As filmagens de Sexta-Feira Muito Louca 2 estão a todo vapor, com a atriz sendo vista em cenas gravadas nas ruas de Los Angeles. Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis e Chad Murray foram flagrados em ação, retornando aos seus papéis icônicos como Anna, Tess e Jake.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Meu coração bateu mais forte ao ver Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan juntinhas nos bastidores de “Sexta-Feira Muito Louca 2”. pic.twitter.com/mmxrZjj22M — AdoroCinema (@adorocinema) June 24, 2024



Embora a Disney ainda não tenha divulgado detalhes oficiais sobre o enredo do filme, rumores indicam que Tess e Anna podem trocar de corpos com Harper e Lily nesta sequência, conforme informações vazadas e acessadas pela revista Entertainment Weekly.

Essa crítica de Curtis sobre o estado atual da Marvel não é a primeira vez que um membro da indústria expressa descontentamento com o caminho tomado pelo MCU. Enquanto alguns elogiam a ousadia e a inovação dos filmes, outros, como Curtis, acreditam que a fase atual não está à altura das expectativas pelas fases anteriores.

A indústria cinematográfica está sempre em evolução, e com a Marvel enfrentando novos desafios e críticas, resta saber como o estúdio responderá às observações feitas por figuras influentes como Jamie Lee Curtis. Com novas produções e mudanças em vista, o futuro do MCU continua sendo um tópico de intenso debate entre fãs e críticos.

A recepção de “Sexta-Feira Muito Louca 2”

Enquanto o MCU enfrenta um momento de introspecção e reavaliação, outra grande expectativa no mundo do entretenimento é a sequência de Sexta-Feira Muito Louca. O retorno de Jamie Lee Curtis ao papel de Tess Coleman em Sexta-Feira Muito Louca 2 está gerando bastante empolgação entre os fãs. O filme original, lançado em 2003, conquistou uma base de fãs fiéis com sua combinação de humor, drama familiar

sexta-feira muito louca 2 não me decepcione plsss https://t.co/JdB9tNzgVc — . (@grecyproud) July 26, 2024

Além do apelo nostálgico do filme original, o retorno de “Sexta-Feira Muito Louca” também representa uma oportunidade para Jamie Lee Curtis expandir sua presença em projetos de comédia e família, um gênero em que ela se destacou ao longo de sua carreira. A ansiedade dos fãs pelo filme reflete um desejo de ver mais de Curtis e Lohan juntas, revivendo a química que fez do primeiro filme um sucesso.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis