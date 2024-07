Fleetwood Mac revela álbum ao vivo ‘Mirage Tour ’82’

O Fleetwood Mac está de volta aos holofotes com uma nova e emocionante adição à sua discografia: o álbum ao vivo Mirage Tour ’82 . Este lançamento celebra a energia e o espírito das apresentações icônicas da banda no The Forum, em Los Angeles, durante a turnê do álbum Mirage , de 1982.

O álbum Mirage , o décimo terceiro da banda, marcou um período de grande sucesso para o grupo, que estava na crista da onda dos anos 80. Lançado em 18 de junho de 1982, o álbum produziu vários singles de sucesso, sendo Hold Me um dos maiores destaques, alcançando a quarta posição na parada pop da Billboard.

Agora, com o Mirage Tour ’82 , os fãs têm a oportunidade de reviver a magia dessas apresentações ao vivo com uma coleção que oferece 22 faixas, incluindo seis gravações inéditas do show realizado em 21 de outubro de 1982.

Entre as novas faixas ao vivo, os fãs poderão ouvir versões eletrizantes de sucessos como Landslide, Dreams e Don’t Stop. Inclusive, uma versão ao vivo de Don’t Stop foi disponibilizada para streaming antes do lançamento oficial do álbum, criando um buzz adicional entre os seguidores da banda.

O álbum Mirage Tour ’82 será lançado no dia 20 de setembro e estará disponível em vários formatos, incluindo vinil 3xLP, 2xCD e formatos digitais. A decisão de lançar um álbum ao vivo nesta fase é uma estratégia estratégica, considerando o sucesso de Rumours: Live , lançado no ano passado.

Este último álbum estreou em 4º lugar na parada de vendas de álbuns da Billboard, marcando a estreia mais alta do Fleetwood Mac desde o álbum Say You Will em 2003.

O Mirage Tour ’82 não é apenas uma celebração do passado, mas também um lembrete da incrível contribuição da banda ao cenário musical. No entanto, enquanto o grupo lança novos conteúdos, a perspectiva de uma reunião completa do Fleetwood Mac permanece distante.

Christine McVie, que faleceu em 2022, deixou uma lacuna significativa, e os membros restantes têm sido claros sobre a improbabilidade de uma turnê completa. Mick Fleetwood informou que a ideia é “impensável“, e Stevie Nicks destacou que não há “nenhuma razão” para uma nova turnê do grupo.

Apesar disso, Stevie Nicks continua a brilhar como artista solo, mantendo uma agenda ativa com shows agendados para setembro em Grand Rapids, Michigan, e Hershey, Pensilvânia. A dedicação de Nicks à sua carreira solo é um testemunho de sua paixão pela música, mesmo enquanto o Fleetwood Mac navega pelos desafios do presente.

O Mirage Tour ’82 oferece aos fãs uma nova chance de vivenciar a magia do Fleetwood Mac ao vivo, preservando o legado da banda enquanto continua a trilhar seus próprios caminhos musicais. Com uma expectativa crescente para o lançamento, este álbum é uma celebração de um momento icônico na história do rock e um presente para os admiradores da banda.

O legado da turnê “Mirage Tour ’82”

O impacto da turnê foi significativo por várias razões. Primeiro, o álbum Mirage foi um projeto crucial que reforçou a popularidade da banda após o sucesso monumental de Rumours e Tusk . A turnê ajudou a promover o álbum e manter o Fleetwood Mac no auge da popularidade, solidificando seu status como um dos maiores grupos de rock da época.

As gravações ao vivo que agora compõem o Mirage Tour ’82capturaram a essência e a energia dessa turnê histórica.

Ao revisitar essa fase dourada da banda reforça o legado duradouro do Fleetwood Mac e oferece uma nova perspectiva sobre um dos períodos mais vibrantes da carreira da banda.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis