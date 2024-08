Campeã do "BBB 14" relembra fim de namoro com affair de Sandy - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Pedro Andrade é apontado como o suposto novo affair de Sandy, sendo o primeiro da cantora desde o fim de seu casamento com o músico Lucas Lima, anunciado em 2023, segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. O médico, inclusive, é ex-namorado de Vanessa Mesquita, campeã do BBB 14.

Ele, que é formado na área médica pela Universidade de São Paulo (USP), é doutorando em Genômica e possui pós-graduações em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva, e viveu um relacionamento com a médica veterinária, entre 2015 e 2017.

Em entrevista à revista Quem, há sete anos, Vanessa Mesquita abriu o jogo sobre o fim do namoro com o suposto novo affair de Sandy. "Terminamos por incompatibilidade de ideais. Cada um foi em busca do que tem como prioridade na sua vida", disse ela, à época.

"Acho que a gente tem sempre que procurar evoluir. Graças ao meu namoro, eu evolui bastante como pessoa. É um ciclo que se fechou e um novo está se abrindo", explicou a campeã do BBB 14, que é bissexual, e chegou a viver um romance com Clara Aguilar dentro do reality show. Atualmente, Vanessa Mesquita é noiva de Thor Moraes, guitarrista da banda Malta.

Pedro Andrade e Vanessa Mesquita (Foto: Reprodução/Instagram)

