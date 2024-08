Dave Grohl entra na Dança Viral “Apple” de Charli XCX

Se você ainda não ouviu falar da tendência de dança Apple de Charli XCX, prepare-se para se surpreender! O vocalista do Foo Fighters e ex-baterista do Nirvana,entrou na onda e mostrou que também sabe se divertir com a coreografia viral. O vídeo de Grohl dançando ao lado de sua filha Harper rapidamente se tornou nas redes sociais, provando que a febre da dança não é apenas para os jovens.

A dança começou a ganhar popularidade no TikTok depois que a coreografia foi criada por Kelley Heyer em junho. Desde então, a faixa tem dominado os streamings e a coreografia se tornou um aspecto global. Grohl, conhecido por seu estilo enérgico e carismático, não ficou de fora.

No clipe compartilhado por Harper em sua conta do TikTok, vemos Dave Grohl se esforçando para acompanhar os passos da dança com um sorriso genuíno no rosto, enquanto sua filha brilha na frente das câmeras. A interação é pura diversão e retrata a leveza que a música e a dança podem trazer para nossas vidas.

A tendência viral já conta com a adesão de outras celebridades, como Joe Jonas, que recentemente publicou seu próprio vídeo dançando ao som de Apple. Glen Powell e Daisy Edgar-Jones também se juntaram à diversão, mostrando que a música de Charli XCX tem o poder de reunir fãs de todas as partes do mundo. Até mesmo Stephen Colbert, o apresentador de talk show conhecido por suas piadas afiadas, fez sua própria versão da dança.

O sucesso de Apple vem na esteira do lançamento do mais recente álbum de Charli XCX, Brat . Lançado no mês passado, o sexto álbum de estúdio da cantora foi aclamado pela crítica, recebendo uma análise de quatro estrelas da NME.

O álbum é descrito como um mergulho total na pista de dança, com Charli se comprometendo totalmente com os temas de hedonismo e liberdade que permeiam suas músicas.

A arte verde-limão do álbum rapidamente virou um meme, e o conceito de Brat Summer se envolveu pelas redes sociais, encorajando os fãs a se jogarem na diversão e a abraçarem a rebeldia e o prazer, de maneira semelhante ao que Megan Thee Stallion fez com seu Hot Girl Summer em 2019.

Enquanto a tendência Apple continua a crescer e ganhar novos seguidores, a presença de Dave Grohl no movimento é uma prova de que a música e a dança têm o poder de unir pessoas de diferentes gerações e origens.

Com celebridades se juntando à festa e fãs dançando ao redor do mundo, a influência de Charli XCX e sua faixa Apple mostra que a música pop continua a ser uma força poderosa na cultura moderna.

O Impacto das tendências virais nas carreiras dos artistas

Aparência das redes sociais tem um papel cada vez mais crucial na promoção de músicas e tendências culturais. A dança viral Apple de Charli XCX é um exemplo claro de como uma simples coreografia pode ganhar vida própria e se espalhar rapidamente, tornando-se um dos maiores sucessos do verão.

Desde o surgimento de plataformas como o TikTok, o impacto das tendências virais se tornou um dos principais motores para a popularização de músicas e artistas. A capacidade dos usuários de criar e compartilhar conteúdo rapidamente permite que músicas e coreografias alcancem uma audiência global em um curto período. Charli XCX, conhecida por sua habilidade em criar hits cativantes e inovadores, aproveitou essa dinâmica ao lançar Apple e sua coreografia associada, que rapidamente se tornou um sucesso viral.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis