Assessoria de Sandy se pronuncia sobre suposto namoro da cantora

Nesta quarta-feira (31), a assessoria de imprensa de Sandy se manifestou sobre o suposto namoro da cantora com o médico Pedro Andrade.

“Sandy sempre foi reservada com sua vida pessoal. Sendo assim, a assessoria de imprensa não tem nenhuma informação sobre este assunto”, afirmou para a Quem.

Vale lembrar que ela foi casada com Lucas Lima por 15 anos. Em setembro de 2023, eles anunciaram o término do relacionamento de 24 anos. Os dois são pais de Theo, de 9 anos.

Vale destacar que segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, a cantora utiliza um perfil fake no Instagram para comentar na fotos do novo namorado.

Utilizando o nome de Luiza, a conta na rede social existe desde julho 2011, possui 99 seguidores e trocou o nome de usuário três vezes. Em uma das postagens, está o comentário de um “amei” e emojis de palmas. Ela recebe uma piscadinha e um coração como resposta. Em outra foto, ela envia um coração para o amado e recebe outro de volta.

Na última terça-feira (30), a coluna de Fábia Oliveira revelou a informação com exclusividade.

Pedro Andrade é pós graduado em Medicina Preventiva e Nutrologia. Atualmente, seu perfil no Instagram tem 285 mil seguidores. Ele é dono de uma clínica no Jardim Paulista em São Paulo.

Sandy esgota ingressos de shows com renda revertida ao RS

No último dia 7 de maio, a cantora Sandy anunciou dois shows em São Paulo nos dias 15 e 16 de junho, no Espaço Unimed, com toda a renda revertida em doações em prol do Rio Grande do Sul. Os ingressos dos dois dias se esgotaram em menos de 24 horas.

“Estou passando aqui para me unir a estes milhares, milhões de corações espremidos com tanta tristeza com esta devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei, fiz algumas doações, divulguei algumas maneiras de ajudar, mas senti que eu precisava e podia fazer mais. Eu estava para anunciar duas datas de shows, anunciar que vou fazer uma pausa dos palcos, e queria me despedir melhor do meu público, estar perto, dar um grande abraço sonoro. E aí resolvi ressignificar este momento e vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows em prol do Rio Grande do Sul. Estou vendo com a minha equipe a melhor forma de fazermos esse dinheiro chegar para as pessoas“, disse no Instagram.

Vale lembrar que os shows marcam também uma pausa na agenda da cantora por tempo indeterminado. Em 2023, Sandy rodou o país com a turnê Nós Voz Eles 2. Ela também se apresentou em alguns países da Europa.