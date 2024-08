Karina, do aespa, não participa de show no Japão por problemas de saúde - (crédito: TMJBrazil)

Na última terça-feira (30), a SM Entertainment anunciou que Karina, membro do grupo aespa, não participaria do show de Fukuoka, no Japão. Vale lembrar que ela já não havia participado do show de Osaka no último domingo (28).

Na última segunda-feira (29), a cantora tranquilizou os fãs ao postar uma mensagem no aplicativo Weverse.

“Estou me sentindo muito melhor agora. Sinto muito por fazer você se preocupar. [Não quero continuar tendo que me desculpar], mas sei o quanto você deve ter ficado preocupado. Até tomei uma injeção! Acabei de acordar e sinto sua falta. Obrigada por sempre esperar por mim.”, escreveu.

Confira o comunicado completo:

“Informamos que Karina, do aespa, não participará do “2024 aespa LIVE TOUR – SYNK: PARALLEL LINE – in JAPAN” realizado no Marine Messe Fukuoka Hall B nos dias 30 (terça-feira) e 31 (quarta-feira) de julho.

Karina não participou da apresentação em Osaka, realizada no dia 28, devido ao seu mau estado físico. Como a artista ainda não se recuperou totalmente e segundo a opinião da equipe médica, necessita de estabilidade e recuperação.

Após uma longa discussão, Karina inevitavelmente também não participará da apresentação em Fukuoka. Tomamos uma decisão, por isso pedimos sua compreensão.

Portanto, a apresentação no Marine Messe Fukuoka Hall B será realizada por três pessoas: GISELLE, WINTER e NINGNING, Karina também não participará do Meet & Greet programado.

Pedimos desculpas profundas por entregar esta notícia mais uma vez aos fãs que apoiaram aespa e Karina e aguardam sua apresentação. Faremos o possível para garantir a rápida recuperação e estabilidade do artista.

Obrigado”.

K-pop: aespa lança a inédito álbum Armageddon

O grupo aespa, grande sensação do pop global de hoje, acaba de lançar o seu aguardadíssimo álbum de estreia Armageddon. O projeto, com dez faixas, já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.

Armageddon marca um novo capítulo do universo aespa, expandindo-o para além dos mundos real e digital e para um multiverso. A partir deste projeto poderoso e único, o grupo encontra diferentes versões de si mesmos em mundos paralelos, enfrentando infinitas possibilidades e evoluindo para versões completas de si mesmo.

A música que dá título a Armageddon é um hip-hop dançante com sons intensos de sintetizador; uma faixa old school, porém moderna, que resume a narrativa da segunda temporada do universo aespa.

As meninas do aespa deram aos fãs uma primeira amostra deste projeto com Supernova, faixa dance que introduz a nova narrativa e compara a abertura de portas para diferentes dimensões à explosão de uma estrela gigante. Set The Tone por sua vez, é um hip-hop dançante em que o aespa expressa com confiança que todas as atmosferas são ditadas pela música.

Armageddon chega na sequência do EP lançado em 2023, Drama — The 4th Mini Album, que acumulou centenas de milhões de streams em todo o mundo e chegou ao segundo lugar na Billboard Top World Albums Chart e ao TOP 40 da Billboard 200.

Como era de esperar, a CLASH saudou-o como “uma expansão bem-vinda do universo aespa”.