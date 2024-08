Carrie Underwood deve substituir Katy Perry como jurada do ‘American Idol’

A superestrela da música country Carrie Underwood deve substituir Katy Perry como a nova jurada do American Idol. Ela irá retornar ao programa que deu início à sua carreira há quase duas décadas, de acordo com vários meios de comunicação.

Vale lembrar que Carrie Underwood foi vencedora da quarta temporada do American Idol em 2005 e lançou nove álbuns de estúdio, ganhou o prêmio de artista do ano no Academy of Country Music Awards e levou para casa oito Grammys. Ela também conseguiu 16 sucessos em primeiro lugar na parada Country Airplay da Billboard.

Vale destacar que ela esteve envolvida com o Idol ao longo dos anos em várias funções, incluindo o retorno como mentora na 20ª temporada para oferecer conselhos e treinamento aos cinco finalistas daquela temporada.

Segundo a Billboard, Carrie também deve estender sua residência em Las Vegas até 2025 e acaba de revelar uma futura colaboração com Papa Roach em uma nova versão da música da banda Leave a Light On (Talk Away the Dark). Na noite de segunda-feira (29), ela se apresentou em Nashville como parte de uma gravação de tributo em homenagem ao falecido cantor e compositor de música country Toby Keith.

Katy Perry, que passou sete temporadas como jurada no programa ao lado de Lionel Richie e Luke Bryan desde sua mudança da Fox para a ABC em 2018, revelou sua saída do American Idol no início deste ano.

Katy Perry compartilha grafite dela mesma feito por brasileiro

Katy Perry, de 39 anos, utilizou as redes sociais para compartilhar um grafite brasileiro localizado em Crato, no Ceará. A arte, que homenageia a diva pop em sua “nova era”, está relacionada ao lançamento do álbum 143, previsto para setembro. A cantora não apenas compartilhou a imagem, mas também curtiu a obra de Wanderson Petrova, que celebrou a atenção recebida ao declarar em suas redes sociais que “venceu”.

“Nós amamos a música e o que ela representa, estamos ansiosos por essa nova era, te amamos muito, Katy Perry”, escreveu Petrova em sua legenda. Além de agradecer a cantora por incluir diversidade e amor em suas composições, Petrova também postou um vídeo mostrando o processo de criação do grafite.

Perry já demonstrou anteriormente seu carinho pelos fãs brasileiros. No mês passado, a cantora compartilhou um pôster de sua nova canção colado em um ônibus no Brasil, expressando seu amor pelos fãs com a mensagem: “Eu amo vocês, pessoal”. O novo álbum de Katy Perry será lançado no dia 20 de setembro, coincidindo com sua apresentação no festival Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Seu último disco, Smile, foi lançado em 2020.