Luan Santana compartilha fotos inéditas do início da carreira

Na última terça-feira (30), o cantor Luan Santana compartilhou em seu Instagram, fotos inéditas do início de sua carreira.

“Meu pai achou essas imagens numa câmera antiga nossa. isso deve fazer uns 17 anos…hoje eu entendo a necessidade de passar por um começo difícil. Em todas as profissões”, afirmou.

“Não tente começar do alto e não desanime se as condições não forem favoráveis. Procurar ser feliz no período de construção, pra quando chegar lá, ter orgulho de olhar pra trás”, refletiu.

“Garanto que, além de orgulho, vai sentir saudade do tempo em que tudo era sonho”, finalizou.

Vale lembrar que Luan lançou Tô de Cara, seu primeiro álbum de estúdio, em 2009. A música Meteoro o levou ao estrelato.

Luan Santana posta vídeo e fala da emoção de ser pai

O cantor Luan Santana postou um vídeo com a namorada Jade Magalhães na última quarta-feira (24). No texto da legenda, ele fala da emoção de ser pai.

“Pai. agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês”, afirmou.

“Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei. Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai”, continuou.

“Obrigado a todo mundo que enviou mensagens lindas e energias poderosas. Que Deus abençoe nosso bebê.”, finalizou.

Vale lembrar que o casal compartilhou a notícia na última segunda-feira (22): eles estão à espera do primeiro filho. Após reatarem o relacionamento no início deste ano, os dois deixaram fãs e amigos famosos animados com o anúncio da gravidez.

Vale destacar que Luan gravou seu mais recente DVD, intitulado Ao Vivo Na Lua, no Centro de Treinamento do São Paulo, localizado em Cotia, na Grande São Paulo. O cenário do show foi marcado por uma alta tecnologia, destacando uma impressionante imagem do espaço exibida em um telão gigante, criando uma atmosfera única para a apresentação.

Durante o evento, Luan Santana cantou Violão, uma música inspirada em sua separação de Jade Magalhães. Apesar do contexto da canção, os tempos mudaram e hoje Luan está noivo de Jade. Ele compartilhou com o público: “Escrevi essa música quando me separei da Jade. No fim, tudo ficou bem, mas eu fiquei imaginando como seria minha vida sem ela e a dela sem mim. E não seria fácil”.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)