Samba Urgente grava o primeiro álbum de estúdio

O grupo Samba Urgente comemora o lançamento do primeiro álbum de estúdio em um show no Externa Club, neste sábado. Formado por Victor Angeleas, Márcio Marinho, André Costa, Arthur Nobre, Dudu Sete Cordas, Igor Diniz, Júnior Viegas, Lene Black e Valerinho, o grupo gravou o álbum Mais amor urgente, com oito faixas de composições autorais, releitura de clássicos e músicas instrumentais.

Sucesso nas rodas de samba gratuitas que reuniam o público até o amanhecer, os sambistas brasilienses promovem a democratização da arte com respeito a todas as orientações sexuais, religiões, credos e raças. Posteriormente ao álbum, o grupo também lançará singles e clipes. O som do Samba Urgente contempla gêneros, como axé, chorinho e samba raiz, em um repertório que homenageia grandes nomes da música brasileira.

Arthur Nobre atua no vocal e no banjo do grupo e afirma que o lançamento é uma junção da energia de todos os integrantes da banda: "A partir daí, selecionamos as músicas em reuniões, nas quais mostramos composições autorais e conversamos sobre repertório." Todas as vertentes do som brasileiro são a base do Samba Urgente, que tem como mestres nomes como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo, Cartola, Noel Rosa, Fundo de Quintal, Dona Ivone Lara, Chico Buarque.

Arthur antecipa que o público pode esperar músicas bonitas, com letras, mensagens e melodias belas e interessantes. "Além disso, tivemos a honra de contar com a participação de artistas incríveis. Ellen Oléria colabora na faixa Mais amor urgente, Moyseis Marques na música Samba urgente, e Carol Nogueira e Lorena Ly em Força do amor", conta o banjoísta.

Releituras de clássicos também estão presentes no disco. Uma versão de Eu vi mamãe Oxum na cachoeira com participação de Alexandre Lora foi uma das escolhas do grupo para compor as faixas. Arthur argumenta que a experiência de gravar a obra em estúdio contrastou com o histórico de apresentações ao vivo do grupo: "Nossos shows costumam ser bem movimentados. Gravar é uma expertise bem particular do ofício do músico. Dar esse passo na nossa carreira foi muito bacana."

O valor de respeito à diversidade é refletido no lançamento na forma de misturas musicais e letras inclusivas. O destaque à música instrumental abraça um gênero que não é muito explorado atualmente. "Sinto que toda a nossa trajetória de ocupação de espaços públicos com eventos culturais culminou nesse momento de lançamento do nosso primeiro álbum", afirma.

Arthur avalia Brasília como espaço de uma cena musical e cultural muito forte. "Estamos muito bem representados pelos grupos e pelos eventos de samba e pagode que acontecem por toda a cidade. E todo mundo sobe junto!", comemora.

