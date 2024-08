Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (1º/8)

O terrível preço.

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Todos precisamos de conforto e segurança, e por isso mesmo seríamos mais humanos se nos dedicássemos sistematicamente a oferecer essas condições a todas as pessoas com que nos relacionamos, seja de forma permanente e formal quanto também eventualmente através de todas as pessoas com que esbarramos no dia a dia em nossos périplos pelo planeta Terra.

Nos acostumamos a estacionar nossa mente no medo e na desconfiança, e isso nos custa o terrível preço de, não apenas termos muito menos conforto e segurança do que precisamos, como também deixarmos as pessoas desconfortáveis e inseguras com nossas presenças, porque lhes transmitimos sutil, porém firmemente, a ideia de que confiamos mais no medo e na desconfiança do que na imediata possibilidade de todos cuidarmos uns dos outros para garantirmos conforto e segurança.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As manobras complicadas que teriam de ser feitas para você realizar suas pretensões são, em si mesmas, o sinal que sua alma precisa considerar para perceber que, talvez, seja melhor se conter e esperar mais.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo é uma decisão, e toda decisão produz consequências, você decide o que fazer neste momento, em que tantos fatores convergem ao mesmo tempo que o cenário se apresenta com uma complexidade inusitada. Não importa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Melhor ainda não comentar abertamente tudo que passa pela sua cabeça, porque as informações estão misturadas e seria melhor investigar tudo e amadurecer suas reflexões para, só então, tirar conclusões definitivas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O que você puder fazer dispensando a ajuda oferecida, será o tanto de avanço que você conseguirá, porque ainda que haja mãos estendidas na sua direção oferecendo ajuda, é melhor contar apenas com seus recursos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aqui e agora é quando sua alma precisa colocar em prática o que pretende, sem se apegar aos resultados, porque nada indica que as coisas sigam pelo caminho pretendido, já que o mundo provoca reviravoltas o tempo todo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Cuide para não mergulhar em reflexões íntimas cheias de culpa e ressentimento, porque esse é um caminho que não trará benefício algum a você, e além disso promoverá convencimentos equivocados a respeito de tudo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não esteja enfrentando dificuldades complicadas em alguma área de sua vida, e isso é assim porque o mundo está de ponta-cabeça e ninguém vive fora do mundo. É isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As dificuldades criadas pelas pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho podem se mostrar benéficas, mas de imediato provocam uma revolta em sua alma, como se estivesse acontecendo o fim do mundo. Nada disso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A vida manda sinais o tempo inteiro, mas de uma forma que precisa de interpretação, porque esses nunca são literais, servem apenas para alertar e, a partir daí, sua consciência precisa decifrar e decidir o que fazer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os desejos são sempre urgentes, mas nem sempre é propício os satisfazer, em muitos momentos sua alma precisa protelar a satisfação ou mesmo renunciar a esses desejos, tendo em vista coisas mais importantes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Atrapalhar os planos das pessoas há de ter um bom motivo por trás e uma intenção melhor ainda, senão vai parecer que você fica espalhando a brasa sem nada de interessante para colocar no lugar. Melhor não.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Talvez seja necessário rever todos seus planos antes de os colocar em prática, porque uma vez que a prática tiver sido iniciada, será muito mais difícil fazer as retificações pertinentes a cada caso. Revisão.