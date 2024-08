Snoop Dogg fala sobre a Rainha Elizabeth II: “Essa era minha garota”

Snoop Dogg abriu o coração ao relembrar seu relacionamento especial com a falecida Rainha Elizabeth II. Durante uma entrevista à rádio britânica Capital FM, o icônico rapper compartilhou memórias ao tomar chá no Mandarin Oriental Hyde Park Hotel, em Londres, com o entrevistador Jordan North.

“Vou passar pelo palácio, ver se me deixam entrar“, brincou Snoop, fazendo referência ao Palácio de Buckingham. Jordan respondeu: “Ouvi dizer que o futuro rei, William, é um grande fã do Snoop.” Snoop não hesitou e acrescentou: “Bem, a Rainha também era fã. Descanse em paz, Rainha, ela era minha garota. Você sabe o que estou dizendo? Talvez eu queira subir e ver o que está acontecendo.”

Snoop Dogg já havia falado anteriormente sobre seu vínculo com a Rainha. Em uma entrevista de 2015 ao The Guardian, ele revelou que a Rainha Elizabeth II interveio em sua possível deportação do Reino Unido em 1994, durante sua turnê.

Na época, havia uma campanha para expulsá-lo do país, mas a Rainha defendeu o rapper dizendo que seus netos, os príncipes William e Harry, eram fãs de Snoop Dogg e que ele não havia cometido nenhum crime no Reino Unido.

“Quando tentaram me expulsar da Inglaterra, a Rainha fez um comentário de que seus netos amavam Snoop Doggy Dogg, e que ele não tinha feito nada de errado no Reino Unido, então ela me deu permissão para estar aqui“, relembrou Snoop. “Esses netos cresceram e se tornaram o príncipe William e Harry, então eu tive influência sobre eles, e eles tiveram influência sobre a avó deles, o que me permitiu entrar neste lindo país. Eles amam minha música, e é o que é. Há um amor e respeito mútuos.“

Durante a entrevista na Capital FM, Snoop também mencionou outra amizade improvável: Martha Stewart. Enquanto Jordan explicava as regras de etiqueta para o chá da tarde, Snoop brincou: “Ah, etiqueta é a chave. Tenho uma amiga chamada Martha Stewart que adora me ensinar essa palavra, etiqueta. No bairro, não temos etiqueta, só nos animamos, como um ovo de café da manhã.“

Em notícias mais recentes, Snoop Dogg tem se ocupado explorando tudo o que as Olimpíadas de Paris 2024 têm a oferecer. Ele se tornou um correspondente favorito dos fãs nas transmissões da NBC, fornecendo uma cobertura animada dos Jogos Olímpicos. Recentemente, ele conversou com o ícone da natação e 23 vezes medalhista de ouro, Michael Phelps, buscando algumas dicas em um vídeo compartilhado pela NBC Sports.

Snoop também foi visto na Vila Olímpica, torcendo em competições de ginástica, conversando com a mãe de Simone Biles e servindo como portador oficial da tocha pelos Estados Unidos. Sua presença carismática e seu entusiasmo pelas Olimpíadas têm sido um destaque, mostrando que Snoop Dogg continua a ser uma figura influente e querida tanto na música quanto além dela.

O episódio de 1994

Foi um dos momentos mais controversos na carreira de Snoop Dogg. Na época, ele enfrentava várias acusações criminais nos Estados Unidos, incluindo envolvimento em um tiroteio que resultou na morte de um homem.

Embora Snoop fosse eventualmente absolvido das acusações de assassinato, a controvérsia gerada pelas acusações fez com que houvesse um clamor público para que ele fosse impedido de entrar no Reino Unido.

A mídia britânica e várias figuras públicas se posicionaram contra a presença de Snoop no país, alegando que ele representava uma má influência para a juventude. Houve protestos e petições pedindo sua deportação.

No entanto, a intervenção da Rainha Elizabeth II mudou o rumo dos acontecimentos, permitindo que Snoop continuasse sua turnê e se apresentasse para seus fãs britânicos.

Além de suas aventuras no mundo da música e das amizades improváveis, Snoop Dogg também se envolveu em vários empreendimentos empresariais. Ele é cofundador da marca de cannabis Leafs By Snoop, lançada em 2015, que oferece uma linha de produtos de alta qualidade incluindo flores, concentrados e comestíveis.

Snoop sempre foi um defensor aberto da legalização da maconha e sua marca reflete sua paixão e conhecimento no assunto.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis