50 Cent quase fica de fora do Super Bowl: “Eminem não vem sem mim”

Se você achou que 50 Cent foi uma surpresa no show do intervalo do Super Bowl de 2022, você não está sozinho. O rapper revelou que quase não apareceu, porque “eles” não queriam sua presença no palco. Sim, você ouviu direito!

Em uma nova entrevista bombástica para o The Hollywood Reporter, 50 Cent, o verdadeiro nome Curtis Jackson, revelou que a Roc Nation, liderada por Jay-Z, estava na lista de pessoas que não estavam tão empolgadas com sua participação.

Segundo ele, foi Eminem quem insistiu para que ele estivesse lá. “Eles queriam me deixar de fora. Eles não me queriam lá”, contou 50. “Eminem não faria isso sem mim. É sério, ele não iria fazer o show sem mim. Foi assim que acabei lá, porque o Em não viria se eu não fizesse isso. Se você perde o Eminem porque não trouxe o 50, é como, ‘Droga, vamos trazer o 50 então!’”

E é aí que a história fica ainda mais interessante. Em uma postagem no Instagram que foi removida, 50 Cent já tinha dado o recado: ele era a peça-chave para que Eminem se juntasse ao espetáculo. O show ganhou três prêmios Emmy, e a especulação sobre os bastidores apenas aumentou.

Mas a parceria entre 50 e Eminem não para por aí. O futuro reserva mais para esses dois, com 50 Cent trabalhando em uma série inspirada no filme 8 Mile de Eminem. “50 é como um irmão para mim”, disse Eminem sobre o projeto. “Ele prova repetidamente que não há nada que ele não possa fazer, e ninguém fica no caminho dele.”

E não é só isso! 50 está expandindo seu império da TV com uma série animada para a Amazon Freevee chamada Lady Danger Agent of BOOTI, com a participação de Nicki Minaj. “Ele é um exemplo do que resiliência realmente significa”, elogia Minaj.

E claro, o portfólio de 50 inclui sucessos como Power, seus spin-offs, Ghost, Raising Kanan e Force, além de novas séries como Fightland e Queen Nzinga.

Então, da próxima vez que você ver 50 Cent na tela, lembre-se de que ele teve que lutar para estar lá, e é exatamente isso que faz dele uma estrela tão brilhante.

50 Cent De G-Unit ao Globo de Ouro

Curtis “50 Cent” Jackson não é só um rapper de sucesso; ele é um fenômeno cultural com uma influência que vai muito além da música. Recentemente, 50 Cent está se destacando não só nas paradas, mas também nas telas e em novos empreendimentos que reforçam seu status como um ícone multifacetado.

Com a sua produtora, G-Unit Film and Television, 50 Cent expandiu seu império para a TV com uma série de sucessos como Power, e suas continuações Ghost, Raising Kanan e Force. E agora, ele está se aventurando em novos territórios.

O rapper está desenvolvendo uma série baseada no aclamado filme 8 Mile, estrelado por Eminem, um projeto que promete trazer uma nova perspectiva sobre a icônica história de superação no rap.

A trajetória de 50 Cent é um testamento de resiliência e inovação, desde seus primeiros sucessos com G-Unit até suas atuais empreitadas no mundo do entretenimento. Fique atento, porque o próximo capítulo da história de 50 Cent promete ser tão emocionante quanto seus anteriores.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis