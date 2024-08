Prince é homenageado postumamente no Hall da Fama dos compositores

O icônico Prince foi finalmente introduzido no Songwriters Hall of Fame (SHOF) em uma cerimônia especial realizada no último sábado, 27 de julho, no Target Center de Minneapolis, durante a exibição de 40º aniversário do filme Purple Rain. Este é o segundo tributo póstumo do SHOF em 2024, seguindo a homenagem à compositora Cindy Walker em abril.

O prêmio foi recebido por Sharon L. Nelson, irmã de Prince, que agradeceu ao SHOF em nome do falecido artista. “Vocês sempre se lembrarão das músicas dele. Este é o prêmio que ele queria mais do que qualquer outro na vida — ser reconhecido como um grande compositor”, disse Nelson.

Prince foi selecionado para o SHOF em 2013, mas a política do Hall exige que os compositores compareçam pessoalmente à cerimônia para serem oficialmente empossados. Com uma agenda lotada, Prince não conseguiu comparecer nos anos seguintes. Em 2015, ele expressou seu desejo de participar da cerimônia de junho de 2016, mas, tragicamente, faleceu dois meses antes.

Linda Moran, presidente e CEO do SHOF, comentou sobre o desafio de coordenar a agenda de Prince. “Estávamos trabalhando com ele para ajustar a sua participação. Quando ele entrou em contato no final de 2015, a cerimônia parecia uma possibilidade real. Infelizmente, não conseguimos concretizar o plano a tempo. Mas estamos emocionados por finalmente honrar um dos compositores mais prolíficos e fenomenais do mundo.”

O SHOF geralmente evita induções póstumas durante sua gala anual, preferindo reservá-las para eventos especiais. No entanto, a cerimônia de introdução de Cindy Walker em abril e o tributo a Prince indicam uma mudança na abordagem do Hall.

Linda Moran e o SHOF planejam continuar honrando compositores postumamente em eventos exclusivos, como evidenciado pela calorosa e íntima cerimônia no Columbia Studio A para Walker.

Prince agora se junta a uma elite de compositores reconhecidos, eternizando seu legado no Hall da Fama e garantindo que suas músicas continuem a inspirar futuras gerações.

Prince Rogers Nelson, conhecido simplesmente como Prince, foi um pioneiro do Minneapolis Sound e cruzou gêneros com facilidade. Ele escreveu e produziu todas as músicas de seu extenso catálogo e marcou presença com 19 músicas no top 10 da Billboard Hot 100, incluindo cinco que chegaram ao número 1, como When Doves Cry e Kiss.

Além de seu trabalho solo, Prince compôs sucessos para artistas como Sheena Easton, Madonna e Stevie Nicks. Seu impacto na música foi reconhecido com um Oscar e um Grammy pela trilha sonora de Purple Rain, além de prêmios adicionais por suas composições para outros artistas.

O impacto da imagem e do estilo

Além da música, a imagem de Prince era uma parte integral de seu impacto cultural. Com seu estilo andrógino e seus visuais ousados, ele desafiou normas de gênero e abriu portas para uma maior expressão pessoal na moda e na arte.

Sua ousadia em explorar e celebrar a identidade sexual e a liberdade individual contribuiu para uma mudança significativa na percepção pública de gênero e sexualidade.

Prince foi um mestre compositor e produtor. Ele escreveu e produziu uma vasta quantidade de músicas, não apenas para si mesmo, mas também para outros artistas.

Suas colaborações com Sheena Easton, Madonna e Cyndi Lauper, entre outros, demonstram sua habilidade em moldar a carreira de outros músicos. Sua habilidade em criar hits que se tornaram clássicos é uma marca registrada de seu legado.

Mesmo após sua morte em 2016, a influência de Prince continua a ser sentida. Artistas contemporâneos, como The Weeknd e Bruno Mars, frequentemente citam Prince como uma influência significativa em suas próprias músicas e estilos. Sua abordagem inovadora à música e à apresentação ao vivo continua a inspirar e desafiar novos talentos na indústria.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis