Halsey fica nervosa com sample de ‘Lucky’ de Britney: “Como não feito antes?'”

Halsey não conseguia acreditar na sua sorte quando o processo de samplear Lucky, de Britney Spears, acabou sendo fácil, a ponto de a cantora de Closer não conseguir deixar de se preocupar que mais um desastre aconteceria.

“Todos os dias do processo eu esperava que alguém dissesse: ‘Brincadeira, você não pode mais fazer isso‘”, disse Halsey ao Capital Breakfast do Reino Unido.

Ao discutir seu novo single — que chegou na semana passada, apresentando uma forte interpolação do hit de 2000 da Princesa do Pop — em uma entrevista na manhã de quinta-feira (1º de agosto) com o Capital Breakfast do Reino Unido, Halsey lembrou-se de se sentir “muito nervosa” sobre pegar emprestada uma música tão icônica do catálogo de Spears, embora o ícone tenha dado sua bênção desde o início, como revelado anteriormente. “Lembro-me de pensar quando estávamos fazendo isso, ‘Como isso não foi feito antes? Isso já foi feito antes?'”, ela diz em um clipe da entrevista. “Existe uma razão para isso não ter sido feito antes?”

“Estou prestes a latir em uma árvore de decepção onde me apaixono por essa música e há uma razão pela qual ela ainda não foi sampleada de uma forma realmente grande?”, continuou a fundadora da About-Face Beauty. “Então eu estava realmente nervosa e, finalmente, quando recebi a bênção de Britney e Max Martin — que estava envolvido na versão original da música — tê-los a bordo, eu estava tipo, todos os dias do processo eu estava esperando que alguém dissesse, ‘Brincadeira, você não pode mais fazer isso.’”

Enquanto o lançamento de Lucky de Halsey ocorreu sem problemas, seu videoclipe dirigido por Gia Coppola foi uma história um pouco diferente.

Depois que o vídeo foi ao ar, uma declaração foi publicada no perfil X de Spears alegando que ela se sentiu “assediada, violada e intimidada” pela representação visual dela como “uma estrela pop superficial sem coração ou preocupação alguma”. A mensagem também observou que Spears estava planejando entrar com uma ação legal contra a artista de Without Me.

No mesmo dia, a cantora de Toxic apagou a publicação e tuitou: Notícias falsas!!! Não era eu no meu telefone!!! Eu amo Halsey e é por isso que apaguei!!!, ao que Halsey respondeu: “e eu amo Britney!!!! Eu sempre amei e sempre amarei… você foi a primeira pessoa que me fez perceber o que significa se sentir inspirado. E você continua a me inspirar todos os dias.”

Halsey não abordou o incidente no clipe do Capital Breakfast, mas ela redobra seu amor por Spears. “Foi um círculo tão completo”, Halsey disse com entusiasmo. “Há uma menina de 6 anos dentro da minha alma que costumava se vestir e fazer apresentações para meus avós na sala de estar com músicas da Britney Spears. Obviamente, a música é uma memória tão linda e é uma honra reimaginá-la dessa forma, especialmente porque já é um disco perfeito.”

Pop em Conexão

A geração de Britney Spears e Halsey representa momentos icônicos e super influentes na história da música pop. Britney, que surgiu no final dos anos 90 e dominou o início dos anos 2000, mudou o jogo do pop adolescente com sua imagem marcante e uma sequência de hits que definiram a cultura pop da época. Ela não era apenas uma estrela; ela era um fenômeno. Britney vendeu milhões de álbuns e se tornou o símbolo de uma geração, inspirando fãs e futuros artistas.

Halsey apareceu na década de 2010 e trouxe uma vibe totalmente nova ao pop. Suas letras profundas e honestas sobre identidade e saúde mental tocaram o coração de uma geração que buscava autenticidade. Halsey mostrou que o pop podia ser mais real e íntimo, abordando temas que muitos artistas evitavam.

Essas duas artistas, em tempos diferentes, provaram que o pop tem uma habilidade incrível de se reinventar e se manter relevante. Britney e Halsey, cada uma à sua maneira, conectaram profundamente com seus fãs, criando uma ponte entre épocas e estilos. Quando essas duas forças se unem em uma colaboração, é como ver o passado e o presente do pop se encontrarem para celebrar sua evolução e impacto contínuo.

Britney, com seus hits e performances icônicas, e Halsey, com sua autenticidade crua e letras emocionantes, mostram que a música é uma linguagem universal. Elas lembram que, não importa a era, o pop sempre será uma força poderosa que conecta, inspira e transforma.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis