Segunda temporada de ‘Round 6’ ganha data de estreia

Na última quarta-feira (31), a Netflix confirmou a data de estreia da segunda temporada da série Round 6. Outra informação cedida pela plataforma de streaming, foi que a última temporada chega em 2025.

Vale lembrar que a série acompanha um jogo de sobrevivência violento em que sul-coreanos pobres competem até a morte em jogos infantis, para ganhar uma grande quantidade de dinheiro.

Estão no elenco Lee Jung-Jae, Lee Byung-Hun, Park Gyu-Young, Park Sung-Hoon, Jo Yu-Ri, Wi Ha-Jun e Gong Yoo.

Vale destacar que ao estrear em 2021, Round 6 logo viralizou, sendo vista por 111 milhões de contas.

“Estou emocionado em ver a semente que foi plantada na criação de um novo Squid Game crescer e dar frutos até o final desta história”, disse Hwang Dong-hyuk em carta aberta aos fãs.

A segunda temporada estará disponível no dia 26 de dezembro deste ano.

‘Round 6’ gravou 2ª e 3ª temporadas ao mesmo tempo, diz site

A série Round 6 gravou a segunda e terceira temporadas simultaneamente, informou site sul-coreano OSEN.

De acordo com a publicação, a Netflix planeja lança-las com apenas um pequeno intervalo entre elas, semelhante a outra série de sucesso do streaming, The Glory.

“Estamos nos estágios finais de preparação para o lançamento da 2ª temporada de Round 6. Ainda não podemos fornecer detalhes definitivos sobre a 3ª temporada“, disse a plataforma.

O elenco da segunda temporada de Round 6 inclui Lee Jung Jae, Lee Byung Hun e Wi Ha Joon , bem como os novos membros do elenco Im Siwan, Kang Ha Neul, Park Gyu Young, Jo Yu Ri, Won Ji An, Park Sung Hoon, Yang Dong Geun, TOP, Lee Jin Wook, David Lee, Noh Jae Won, Kang Ae Sim e Oh Dal Soo.

Vale lembrar que a série foi criada e dirigida por Hwang Dong-hyuk e fez grande sucesso em 2021.

Confira: