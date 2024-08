RIIZE anuncia exibição mundial de show nos cinemas

Na última quarta-feira (31), a Trafalgar Releasing e CJ 4DPlex anunciaram que o RIIZE transmitirá o final de sua turnê mundial fan-con de 2024 RIIZING Day, que acontecerá em Seul em 13 de setembro, ao vivo nos cinemas de todo o mundo.

De acordo com os distribuidores, os telespectadores poderão “experimentar a magia inegável” do show da grupo, que contará com “performances espetaculares [e] sucessos célebres de seu mini-álbum de estreia, ‘RIIZING’”.

Os ingressos para a transmissão ao vivo do show ‘RIIZING Day’ do RIIZE estarão à venda na próxima quarta-feira (7 de agosto).

“A Trafalgar Releasing tem orgulho de fazer parceria novamente com a CJ 4DPlex para trazer o monumental final da turnê de RIIZE aos cinemas de todo o mundo como uma transmissão ao vivo”, disse o CEO da Trafalgar Releasing, Marc Allenby, em um comunicado à imprensa. “Estamos entusiasmados em celebrar um dos talentos de crescimento mais rápido do K-pop e compartilhar esta experiência eletrizante com BRIIZE em todo o mundo.”

Enquanto isso, o diretor de conteúdo da CJ 4DPLEX, Jun Bang, disse: “CJ 4DPLEX tem a honra de colaborar com a SM Entertainment e a Trafalgar Releasing, especialmente com o primeiro show final da fan-con tour dos talentos em ascensão do K-pop RIIZE. Esperamos que todos os BRIIZE ao redor do mundo possam compartilhar o momento inesquecível com RIIZE nos cinemas.”

Vale ressaltar que o evento foi confirmado no Brasil pelo UCI Cinemas.

Vale lembrar que o RIIZE é um grupo sul-coreano, cuja formação inclui sete integrantes: Sohee, Seunghan, Shotaro, Eunseok, Anton, Wonbin e Sungchan. Eles estrearam em 4 de setembro de 2023, com o single Get A Guitar.

Eles viajaram por Seul, Tóquio, Cidade do México, L.A., Hong Kong, Taipei, Manila, Cingapura, Bangkok e Jacarta em 2024.