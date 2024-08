Graciele Lacerda e Zezé di Camargo exibem ultrassom do bebê - (crédito: TMJBrazil)

Grávida, Graciele Lacerda compartilhou na última quarta-feira (31) imagens do seu ultrassom. Durante o exame ela estava acompanhada por Zezé di Camargo.

“Hoje fomos ver o nosso pacotinho de amor. Estou com 16 semanas e três dias e completo 4 meses no dia 12/08! Está tudo bem, graças a Deus! Obs: Será que já é um furinho no queixo?!”, questionou ela.

Vale lembrar que o casal anunciou a gravidez no último dia 11 de julho. “O nosso milagre”, escreveu Zezé na legenda do vídeo postado nas redes sociais.

“Este é apenas o começo de uma nova jornada, e estou muito empolgada para compartilhar a cada momento com vocês. Lembre-se sempre: nunca perca a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus está trabalhando em algo lindo para você e no tempo certo. Você verá a sua graça manifestada na sua vida”, afirmou Graciele.

“Estou grávida, esse é nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor pra nós. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito animada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança”, finalizou.

Vale ressaltar que Zezé é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos do casamento com Zilú Godoi. Graciele será mãe pela primeira vez.

Zezé di Camargo adota cachorro após show em Minas Gerais

O cantor Zezé di Camargo compartilhou nas redes sociais imagens do cachorro que adotou após fazer um show na cidade de Resende Costa em Minas Gerais.

Ao resgatar o cãozinho e alimentá-lo no camarim, o cantor decidiu adotá-lo. Graciele Lacerda também mostrou o pet no Instagram e escolheu o nome de Paçoca para o bichinho.

“Estava passando fome. Você é meu agora, não vou te deixar na rua, não”, disse Zezé.

Segundo o cantor, o cachorro tem apenas quatro meses e ficará na fazenda É o Amor, em Goiás.

Ao chegar no local, após os shows do final de semana, Zezé mostrou o cachorro se divertindo na grama, interagindo com a família e outros bichos da propriedade.

Ainda no avião, o cantor revelou que gravará seis novas músicas. A primeira faixa lançada será Eu Duvido, no dia 3 de agosto.

“Saindo do Rio de Janeiro, fizemos um show lindo em Duque de Caxias. Agora estamos indo para o paraíso, a Fazenda É o Amor“, finalizou.

