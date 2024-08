Virginia Fonseca comemora faturamento milionário de sua empresa

Nesta quinta-feira (1), Virginia Fonseca compartilhou no Instagram quanto faturou com sua empresa no mês de julho.

“16/09/2021 o dia que a gente inaugurou nosso sonho, a WEPINK!! E hoje, finalizamos o MÊS de JULHO com um faturamento de 58 MILHÕES”, afirmou.

“É muito louco parar pra pensar que éramos apenas 4 pessoas kkk com um sérum e um sonho. Sempre vindo na contramão do mercado e nos dedicando em 10000% pra entregar a MELHOR QUALIDADE p vocês”, continuou.

“Sou só GRATIDÃO, a Deus, ao nosso time WEPINK e a vocês nossos clientes que confiam, acreditam e gostam da nossa empresa, a meta p mês de julho era 50 e batemos 58. TODA HONRA E GLÓRIA A DEUS!! Bora p cimaaa q 2024 É NOSSO”, finalizou.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe anunciaram que estão esperando o terceiro filho em janeiro deste ano. O casal usou as redes sociais para compartilhar a notícia com os seguidores. Eles já são pais de Maria Alice e Maria Flor.

Virgínia Fonseca encerra operações da agência Taslimã Digital

Em uma entrevista exclusiva concedida ao colunista Léo Dias, a empresária e influenciadora digital Virgínia Fonseca surpreendeu ao revelar mudanças significativas em sua agência de talentos, a Talismã Digital.

O Fim da Agência de Influenciadores

Virgínia, conhecida por sua presença marcante nas redes sociais e por sua gestão de carreiras de outros influenciadores, anunciou que não atuará mais como agente de talentos na Talismã Digital. A agência, que antes representava diversos criadores de conteúdo, passará por uma reestruturação radical.

“Decidi focar exclusivamente nas carreiras que tenho mais proximidade e afinidade”, explicou Virgínia durante a entrevista. “A partir de agora, meu trabalho será direcionado apenas a três pessoas muito especiais.”

Os sortudos que continuarão sob a tutela de Virgínia são:

Zé Felipe: Seu marido e cantor sertanejo, Zé Felipe, é uma das estrelas que permanecerá na agência. Com uma carreira musical em ascensão, Zé Felipe conta com o apoio incondicional da esposa para alcançar novos patamares.

Lucas Guedez: O empresário e amigo pessoal de Virgínia também faz parte do seleto grupo. Lucas é conhecido por sua atuação nos bastidores do entretenimento e tem sido fundamental na construção de diversas carreiras.

Virgínia Fonseca: Por fim, a própria Virgínia continuará a investir em sua trajetória como influenciadora digital e empresária. Com milhões de seguidores nas redes sociais, ela se tornou uma referência para jovens em busca de sucesso online.

