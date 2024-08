Evento gratuito no Parque da Cidade tem atrações para toda família

O evento gratuito Parque Estações desembarca no Parque da Cidade neste mês de agosto, de quinta a domingo. O projeto receberá artistas nacionais e locais, atrações para as crianças e uma vila gastronômica com 12 opções de restaurantes. A área com mais de 1500 m² promete oferecer uma programação diversificada a cada semana. A cortesia de entrada pode ser retirada pelo site oficial do projeto https://parqueestacoes.com.br/.

De hoje a domingo, o Parque será palco para a 3ª edição da exposição Arena Noivas, no Estacionamento 10. De 8 a 10/8, o Interfashion resgatará a visibilidade da moda na capital. Nos dias 16 e 17/8, o evento Integral Cultura 360 trará a pauta da acessibilidade protagonizada por pessoas com deficiência. Para encerrar a programação, de 23 a 25/8 a Safras do Cerrado exibirá artigos de produtores locais de cervejas, vinhos, cafés, cachaças e embutidos. Após a realização do evento, toda a área verde será revitalizada pelo custo do projeto.

Exposições fotográficas, exibições sensoriais, feira de artesanato, mostra de grafite e oficinas culturais também farão parte da programação. As atrações musicais serão representadas por Aristos Lopes, Visão do Samba, Dany, SandroDrum e Baião de dois da APAE. Street Cadeirante e Lucio Piantino farão apresentações de dança.

Eduardo Moreira, presidente do Instituto Conecta Brasil e idealizador do projeto, afirma que o próprio Parque da Cidade foi uma inspiração para a criação do evento. Por ser um espaço icônico da capital que é subutilizado, Eduardo quis dar visibilidade ao lugar com a presença das atividades culturais. Ele expõe que o processo de planejamento e desenvolvimento do complexo de entretenimento e empreendedorismo foi desenhado a partir de outros eventos para criar um ambiente diferenciado: "A ideia não é mudar a dinâmica do Parque, mas, sim, potencializar o uso dele com eventos gratuitos."

O presidente ressalta que o projeto contribui não apenas com o desenvolvimento do próprio Parque em gerar novas oportunidades em áreas até então ociosas, mas também com o turismo e com o crescimento de pequenos empreendedores locais. "O maior desafio foi montar as estruturas dentro da água. Ao ver outros eventos fora do Brasil com essa característica, vimos que em uma área rasa é possível", destaca.

Em um projeto feito por Brasília para Brasília, Eduardo antecipa que diversas atrações culturais da cidade farão presença no Parque: "Queremos dar oportunidades para que os artistas locais tenham um espaço para apresentar ao público a arte gratuita." A democratização da cultura oferece uma ocasião para que os visitantes também conheçam artistas que geralmente não se apresentam no Plano Piloto.

Ao integrar a sustentabilidade nos designs e operações, o Parque Estações se preocupou na preservação da área verde nas instalações das estruturas. Eduardo argumenta que os pisos construídos respeitaram as delimitações naturais das árvores que já residiam ali, com um recorte para preservá-las. As obras consideram a altura da água por baixo para que os patos e gansos possam continuar a passar sem problemas. "Pensamos no mínimo de impacto possível", alega.

O grande destaque do projeto é receber expositores das mais diversas cadeias produtivas do Distrito Federal. Artesãos e profissionais de economia criativa poderão potencializar os respectivos trabalhos. "Entregamos cultura, localização, segurança e gratuidade em um evento de qualidade!", exclama. A expectativa é que o Parque Estações receba em torno de 30 mil pessoas ao longo do mês.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Projeto Estações

De 1 a 25 de agosto, quinta e sexta das 16h às 22h, sábado e domingo, das 10h às 22h, no Estacionamento 10 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek.

Ingressos gratuitos mediante a inscrição no site https://parqueestacoes.com.br/.

Livre para todos os públicos.