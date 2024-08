Documentário sobre Fernanda Young ganha trailer e cartaz inéditos

O documentário Fernanda Young – Foge-me ao Controle, dirigido por Susanna Lira, ganhou uma nova prévia nesta quarta-feira, dia 31.

O filme, uma co-produção entre o canal GNT e a Modo Operante Produções, estreia nos cinemas brasileiros no próximo 29 de agosto. Esta estreia é particularmente significativa, pois marca cinco anos desde a morte de Fernanda Young, que faleceu aos 49 anos devido a uma crise asmática seguida de uma parada cardíaca. Young foi uma figura icônica na televisão e na literatura brasileira, e sua perda foi profundamente sentida em todo o país.

A nova prévia do documentário oferece uma visão poética e introspectiva da mente criativa de Young. Através de uma rica combinação de trechos dos programas de TV que ela apresentou, depoimentos pessoais e imagens de sua vida cotidiana, o filme propõe uma imersão na mente inovadora e multifacetada da escritora e apresentadora.

O público é convidado a explorar não apenas o trabalho de Young, mas também a sua vida pessoal, proporcionando uma visão mais íntima da pessoa por trás das câmeras e dos roteiros.

O filme inclui cenas de suas séries e filmes, como Os Normais e Shippados, que foram roteirizados por ela em colaboração com seu marido, Alexandre Machado. Estas produções são apresentadas como uma extensão do trabalho criativo de Young, oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu impacto na televisão brasileira.

A influência de Young na cultura pop é inegável, e o documentário faz um trabalho admirável ao capturar a essência de sua criatividade e inovação.

Detalhes da produção e narrativa

Fernanda Young – Foge-me ao Controle conta com a narração de Maria Ribeiro, enquanto o argumento é desenvolvido por Marcella Tovar e Susanna Lira. O roteiro é assinado pelos renomados Beto e Bruno Passeri, que desempenharam um papel crucial na estrutura narrativa do documentário. O projeto se destaca como uma celebração emocionante da vida e do legado de Young, proporcionando uma visão íntima e abrangente de suas ideias e contribuições para o entretenimento.

Além da prévia, o documentário também lançou um cartaz inédito que destaca várias “facetas” de Young. Este cartaz visualmente impactante reflete a diversidade e a complexidade da personalidade de Young, capturando a essência do que a tornou uma figura tão marcante e querida.

Com a estreia marcada para agosto, Fernanda Young – Foge-me ao Controle promete ser uma homenagem tocante e reveladora, oferecendo ao público a oportunidade de reviver e celebrar o legado de uma das mais criativas e influentes figuras do cenário cultural brasileiro.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis