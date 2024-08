Letícia Spiller e Eriberto Leão Lutam pela Saúde do Filho em “Inexplicável'”

O aguardado trailer do filme brasileiro Inexplicável foi divulgado nesta quinta-feira, 1º de agosto, e oferece uma visão emocionante da história real do jovem jogador de futsal Gabriel Varandas. A produção, que estreia nos cinemas em 7 de novembro, é baseada no livro O Menino que Queria Jogar Futebol: uma história de fé e superação, escrito por Phelipe Caldas e publicado em 2018.

O filme, dirigido por Fabrício Bittar, explora a vida de Gabriel, interpretado por Miguel Venerabile, um menino paraibano de 8 anos que enfrenta um desafio de saúde devastador no auge de sua carreira esportiva juvenil.

O trailer apresenta Gabriel celebrando um título de campeão no futsal, um momento de grande alegria para o jovem atleta e sua família. No entanto, essa felicidade rapidamente se transforma em um pesadelo quando Gabriel é diagnosticado com uma doença gravíssima, que ameaça sua vida.

A narrativa segue a luta intensa de seus pais, interpretados pelos renomados atores Letícia Spiller e Eriberto Leão. Spiller e Leão oferecem atuações poderosas e emocionantes, destacando a força e a fé necessárias para enfrentar a dura realidade de um diagnóstico sombrio e a busca desesperada pela recuperação do filho.

A história retrata a angústia e a esperança dos pais em meio a um cenário desafiador, onde a fé e a resiliência são testadas ao máximo.

“esse filme me toca de uma forma inexplicável…” | via Barreto Instagram story pic.twitter.com/QihnhqHk21 — Portal JBG (@portal_jbg) June 15, 2024

Elenco e propósito Social

Além dos protagonistas Spiller e Leão, o elenco de Inexplicável conta com nomes de peso como André Ramiro, Suely Franco, Adriana Lessa e Victor Lamoglia. Cada um desses atores contribui significativamente para a narrativa, trazendo profundidade e complexidade aos personagens. A direção de Fabrício Bittar garante uma abordagem sensível e cuidadosa, que pretende tocar o coração do público e transmitir a importância da superação e da união familiar.

Além de seu impacto emocional, Inexplicável tem um propósito social significativo. Parte da receita das bilheteiras será doada ao GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), uma organização dedicada ao apoio e tratamento de crianças com câncer. Esta iniciativa reforça o compromisso do filme com causas sociais e a importância de usar o cinema como uma plataforma para o bem.

Com sua estreia marcada para novembro, Inexplicável promete ser uma obra inspiradora e comovente, oferecendo uma visão profunda da luta e da superação enfrentadas por Gabriel Varandas e sua família, e incentivando o apoio a uma causa tão importante.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis