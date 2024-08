Sequência de “Lua de Cristal” de Xuxa deve ser lançada em 2025

O colunista Danyel Nascimento descobriu com exclusividade que a “Rainha dos Baixinhos” pode finalmente lançar o tão sonhado “Lua de Cristal 2”. Com a volta de Xuxa Meneghel para a Globo, amigos da coluna disseram que além dos documentários “Xuxa, O Documentário” e “Para Sempre Tão Bom: Paquitas”, a apresentadora teria negociado também o projeto do filme que vem sendo planejado há 8 anos!

Para quem não sabe, a sequência de “Lua de Cristal” está em andamento desde 2016, quando a mãe de Sasha ainda era contratada da Record. A famosa assinou um contrato em 2015 com a emissora onde receberia um aporte de R$ 9 milhões dividido em 3 anos para a produção de seu filme. Porém, o longa nunca saiu do papel!

A informação que a coluna recebeu é de que, ainda em 2015, todas as propostas de roteiro apresentadas foram recusadas, impedindo o início da captação de recursos. Desde então, a loira participou de diversas reuniões, incluindo algumas em sua casa com o produtor Diler Trindade, para desenvolver o projeto.

A Rainha dos Baixinhos até chegou a narrar trechos de sua infância no sul do país, que seriam inseridos no roteiro. No entanto, a falta de aprovação de uma sinopse viável para a Ancine teria atrasado o andamento do filme, resultando na não liberação da segunda parcela do investimento por parte da Record Cinema.

Com a nova proposta de parceria com a Globo, a expectativa é que “Lua de Cristal 2” finalmente saia do papel em 2025. A volta de Xuxa à Vênus Platinada pode ser o impulso necessário para concretizar o projeto tão aguardado pela apresentadora.