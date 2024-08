Alok lança versão inédita para ‘Allein Allein’

O DJ e produtor brasileiro Alok lançou nesta quinta-feira (1) sua versão megahit de Allein Allein, revelada ainda no inicio dos anos 2000 pela banda alemão de electropop Polarkreis 18. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music, via Tomorrowland Music.

Allein Allein, que conta com uma releitura eufórica de dança, destaca os sintetizadores animados com vocais reconhecíveis que explodem em um refrão energético, criando uma atmosfera perfeita de festa. Nesta versão, Alok se junta a INNERSE, novo pseudônimo do ex-vocalista original do Polarkreis 18, Felix Räuber e FREY.

Como uma das faixas favoritas de Alok, Allein Allein tem sido destaque em seus sets e performances – a trilha sonora perfeita para suas apresentações no Tomorrowland em 20 de julho (Mainstage) e 26 de julho (The Library).

Tracks de Alok e Pacs são destaque no Tomorrowland

O mundo da música eletrônica está em festa, e o Brasil está no centro das atenções! O renomado festival Tomorrowland divulgou recentemente os dados das faixas mais tocadas em suas edições, e a nação verde e amarela tem motivos para comemorar. As batidas contagiantes de Alok e Pacs conquistaram os corações dos ravers e colocaram nosso país no mapa global da dance music.

O Top 10 do Tomorrowland

A lista das 10 principais faixas de cada final de semana do Tomorrowland é aguardada ansiosamente por fãs e artistas. Neste ano, a diversidade musical se destacou, com uma mistura de gêneros que reflete a riqueza da cena eletrônica. E, claro, os brasileiros não ficaram de fora.

Alok: O Embaixador Brasileiro

O fenômeno da música eletrônica brasileira continua a brilhar nos palcos internacionais. Suas produções cativantes e sua energia contagiante têm conquistado multidões em festivais ao redor do mundo. No Tomorrowland, Alok não apenas figurou no ranking com a faixa ‘Allein Allein’, que conta com a colaboração de Innerverse e Frey na produção. Alok também se destacou com várias outras faixas. ‘Ocean Drive’ e ‘Hear Me Now’ foram algumas das mais aplaudidas, mostrando que o Brasil tem muito a oferecer quando se trata de beats irresistíveis.

Confira: