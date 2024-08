Coldplay lança versão de ‘feelslikeimfallinginlove’ com artista brasileiro

Os britânicos do Coldplay lançam nesta sexta-feira (2), uma versão do megahit feelslikeimfallinginlove a colaboração do DJ e produtor brasileiro Zerb, que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music, via Parlophone Records.

A colaboração, com toques vibrantes do mais recente single da banda, foi criada junto com o aclamado artista da música eletrônica, Zerb, do Brasil, no estúdio de backstage do Coldplay, durante os shows no estádio de Düsseldorf, na semana passada. O clipe oficial conta com filmagens de Chris Martin e Jonny Buckland.

No registro audiovisual de feelslikeimfallinginlove, com Chris Martin e o dançarino Christian Fandrey, as gravações ocorreram nas ruas de Helsinque, no início desta semana, entre os quatro shows esgotados da banda no Olympiastadion da cidade.

Zerb também compartilhou uma visão dos bastidores da sessão de estúdio em Düsseldorf.

feelslikeimfallinginlove é o primeiro single de Moon Music, próximo álbum do Coldplay, que será lançado no dia 4 de outubro de 2024. O projeto estabelecerá novos padrões de sustentabilidade, com cada LP feito de 100% de garrafas plásticas recicladas (nove garrafas por disco).

Coldplay lançou em julho o lyric video de “feelslikeimfallinginlove”

O Coldplay estreou em 22 de julho, o vídeo oficial com a letra de seu mais recente single, feelslikeimfallinginlove. O lyric video foi dirigido pelo premiado diretor Raman Djafari, através da Blinkink. O diretor, baseado em Berlim, supervisionou uma equipe de 15 animadores em todo o mundo (incluindo Djafari), em que cada um criou uma seção do projeto.

O conceito do audiovisual gira em torno de um casal que se busca e, finalmente, se encontra. A jornada mostra esse par viajando entre mundos e mudando de forma, contada em três capítulos: 1) anseio; 2) busca; 3) encontro.

O vídeo também oferece uma primeira imagem de A Film For The Future, projeto ainda não explicado, originalmente anunciado pela banda há cinco anos. O encarte do álbum Everyday Life do Coldplay, lançado em 2019, incluía uma foto de um carro antigo com a placa FFTF2024 em frente a um outdoor do próximo álbum da banda, Music of the Spheres.

Confira: