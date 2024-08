Diego e Victor Hugo lança na íntegra o álbum ‘Búzios Paradise’

A dupla Diego e Victor Hugo lança nesta sexta-feira (2) o álbum Búzios Paradise na íntegra. Este trabalho, que conta com 13 faixas inéditas, está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

Com cinco faixas inéditas, Búzios Paradise ganha destaque pela faixa foco Onde Não Pega o Celular, que conta com a colaboração do astro sertanejo Gustavo Mioto, que também ganhou seu clipe oficial.

Em seus versos, Diego e Victor Hugo retratam a história de um casal que teve o fim de sua relação mas o eu lírico ainda ama muito sua amada e evita sair para estar sempre disponível caso ela volte a procurá-lo.

“Por isso que eu preciso tá sempre disponível pra saudade dela/ Vai que ela bebe hoje e vem me procurar/ Vai que ele interfona e eu não tô lá pra liberar”, diz a canção.

Diego e Victor Hugo se uniu com a Turma do Pagode para o lançamento de uma versão para ‘Áudio’

Em um encontro do pagode com o sertanejo em dezembro de 2023, a dupla Diego e Victor Hugo e o grupo Turma do Pagode se juntaram no Filtr Collab, projeto da plataforma de entretenimento da Sony Music que tem a proposta de reunir diferentes gêneros e artistas em colaborações inusitadas.

Após o lançamento da canção inédita Gabi, o projeto trouxe uma regravação do sucesso Lancinho, do grupo, e ficou completo com a nova versão da música Áudio, sucesso da dupla. O resultado é uma mistura do pagode com o sertanejo que deu certo.

Sobre Gabi, Thiagão, do Turma, conta: “Essa foi uma música que a gente escolheu junto com Diego & Victor Hugo para um projeto incrível do Filtr que a gente já participou e que já cantamos com vários artistas. Quando fomos convidados e cantamos, dessa vez, com a dupla Diego & Victor Hugo, ficamos extremamente felizes, porque já curtíamos o trabalho deles. Eles também curtem o nosso som e isso foi muito legal, porque facilitou na hora de gravar. Estamos muito felizes com o resultado da música. ´Gabi´ é uma canção muito legal e tem uma história que as pessoas vão gostar bastante”.

A música, com Diego e Victor Hugo, que chegou acompanhada de vídeo, fala sobre um amor escondido e cheio de intimidade, em que o namorado chama a amada pelo nome e o ficante, pelo apelido: “Eu, minha namorada e o namorado dela. Pra mim, é só Gabi, pra ele, é Gabriela. Não sou titular, mas também pego ela. Aqui, faz gol, mesmo sendo reserva”, diz a letra.

Com mais de 20 anos de história e incontáveis sucessos, o Turma do Pagode é um dos maiores nomes do gênero, com mais de 4,7 bilhões de execuções de áudio e vídeo somadas nas plataformas digitais. Gabi chega na esteira do lançamento do álbum TDP 20 – Nossa História, que celebrou as duas décadas de sucesso do grupo.

Ouça o álbum Búzios Paradise: