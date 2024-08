Carrie Underwood fala sobre retorno ao ‘American Idol’ como jurada

Nesta sexta-feira (2), Carrie Underwood esteve no programa Good Morning America e falou sobre o retorno ao American Idol como substituta de Katy Perry.

A cantora country disse que esse sentimento é especial, já que há muitas pessoas que ainda trabalham no programa e que estavam lá quando ela venceu a quarta temporada do programa em 2005. “Sinto que estou dos dois lados da moeda e espero poder oferecer algumas dicas e ajuda”, disse ela sobre o conjunto único de habilidades que pode trazer para seu novo show ao lado dos colegas jurados Lionel Richie e Luke Bryan.

Questionada sobre que tipo de jurada ela acha que será, Carrie Underwood disse que tem uma grande falha quando se trata de julgar. “Eu tenho um grande problema”, ela admitiu. “Espero que não seja um problema. Eu não posso mentir. Eu simplesmente não posso. Você pode dizer. Sinto que serei muito honesta, mas espero, você sabe, poder ser muito construtivo e encorajador.”

Quanto a saber se ela vai ser dura com cantores que simplesmente não têm isso, ela mostrou um pouco de seu charme, dizendo: “Oh, Deus, não. Basta perguntar aos meus filhos”. A cantora apresentou seu clássico hit de 2007, Last Name.

“Carrie Underwood é a primeira ex-aluna do American Idol a se juntar ao painel de jurados. Seu status de superstar global como a vencedora do Idol de maior sucesso até o momento a torna perfeita para o programa”, disse Megan Wolflick, showrunner e produtora executiva do Idol em um comunicado. “Ela incorpora o verdadeiro espírito do Idol, pois ela mesma é a definição da história da Cinderela. Nossos futuros aspirantes terão a oportunidade de receber conselhos de alguém que seguiu exatamente seus passos em cada etapa do caminho. Carrie sempre apoiou fortemente o Idol e estou emocionado por ela se reunir com nossa família Idol.”

Vale lembrar que ela acaba de anunciar uma próxima colaboração com Papa Roach em uma nova versão de Leave a Light On (Talk Away the Dark) da banda para aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio. A oitava temporada de Idol na ABC está programada para ser lançada na primavera de 2025.

Carrie Underwood lança a versão deluxe de ‘Denim & Rhinestones’

A estrela do country Carrie Underwood apresenta hoje a versão deluxe de seu mais recente álbum, Demin & Rhinestones com seis faixas inéditas, sendo cinco músicas inéditas, incluindo a emocionalmente impactante Drunk And Hungover, escrita por Nicolle Galyon, Hillary Lindsey e Jordan Reynolds. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Capitol Records Nashville.

Também estão presentes no repertório de Denim & Rhinestones, a atual música de Carrie nas rádios country, Out Of That Truck, e uma versão ao vivo especial de She Don’t Know, gravada durante a turnê de 43 cidades da artista, a The Denim & Rhinestones Tour.