Dennis se une com grandes nomes do funk na inédita ‘Depois do Baile’ - (crédito: TMJBrazil)

O DJ e produtor Dennis, um dos grandes nomes do funk brasileiro, lança nesta sexta-feira (2) a inédita faixa colaborativa Depois do Baile, onde o artista convida grandes expoentes do gênero como Veigh, WIU, MC PH, Budah, Djonga, MC Don Juan, Hungria, Orochi e Azzy. A faixa está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

Depois do Baile também ganhou seu clipe oficial no YouTube, onde o registro audiovisual foi gravado no Rio de Janeiro.

A música nasceu de maneira despretensiosa conforme explica Dennis: “Estava com meu parceiro Cantini e surgiu a ideia de fazer um refrão, a gente vive fazendo refrões, e acabamos criando o refrão de Depois do Baile. Mais tarde, o Veigh foi na minha casa para trocar uma ideia e mostrei esse material pra ele. Veigh gostou e demos continuidade na composição e fizemos a música. Aí surgiu a ideia de colocar outros artistas, quando vi já tinham 9 pessoas cantando”, conta.

Para o clipe do projeto, o artista reuniu grande parte do elenco de Depois do Baile no Rio de Janeiro e levou a atmosfera dos anos 1990 e de um baile funk para o set.

“Colocamos algumas TVs com imagens de bailes de 97 e 98. Levei meus toca discos para a gravação, o instrumento que a gente usava nos anos 90. Um Sport XR3 também foi colocado no cenário, o carro dos meus sonhos quando era moleque. Está incrível esse trabalho e estou muito feliz”, afirma Dennis. O cenário do clipe conta ainda com um paredão, um fliperama e uma jukebox.

Atualmente, o DJ e produtor reúne no YouTube mais de 4,9 milhões de inscritos e mais de 1 bilhão de visualizações gerais. No Instagram são mais de 4,4 milhões de seguidores, no TikTok são 2.2 milhões de seguidores. E, só no Spotify, acumula mais de 11,4 milhões de ouvintes mensais.

Dennis: a união do funk com o agronejo com a colaboração de Luan Pereira

Dennis, um dos grandes nomes do funk brasileiro na atualidade e o cantor Luan Pereira uniram suas forças para o lançamento da inédita faixa F1000, que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

F1000 traz uma fusão de ritmos envolventes entre o funk e o agronejo e traz uma abordagem diferenciada onde não há os artistas presentes e sim seus sósias. Essa escolha artística adiciona um toque de humor e originalidade, brincando com a identidade e a representação dos artistas.

Confira: