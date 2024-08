Ney Matogrosso e Hecto anunciam nova parceria em ‘Teu Sangue’

Em meio às comemorações de seu aniversário, o lendário Ney Matogrosso continua surpreendendo, e apresenta novidade em sua discografia. Após um período de três anos do seu último álbum Nu com Minha Música de 2021 o cantor se une à banda Hecto e anuncia o lançamento do single Teu Sangue, que chega às plataformas dia 9 de agosto pela Som Livre.

Teu Sangue fará parte do disco Canções Para Um Novo Mundo, que será lançado em novembro.

Ney Matogrosso e Guilherme Gê se conheceram em 2017, durante a montagem do musical Puro Ney, no Rio de Janeiro, do qual Guilherme fazia parte. Desde então, Gê fez um mergulho na obra de Ney, e ambos nunca perderam o contato.

Em 2023 eles lançaram uma releitura de Nada Será Como Antes, uma versão bilíngue do clássico de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, surpreendendo a todos.

Teu Sangue, canção com letra de Guilherme Gê, tem uma melodia que mistura o universo do Rock e da MPB, e carrega o DNA da Hecto pela poética da letra, a ideia de igualdade social e uma crítica muito presente também em outras canções da banda.

“Essa música impulsionou todo o projeto do álbum com o Ney”, pontua Gê. E traz um verso que define o pensamento do álbum: “Somos do mesmo céu, mesmo som, mesmo ar/ Somos do mesmo sangue”.

“Gosto muito da música, ela é potente, atual e só fala verdades”, diz Ney Matogrosso.

“A ideia de fazer um álbum em parceria com o Ney tomou forma de fato após a gravação da voz dele em “Nada Será Como Antes” (2021). Quando cheguei em casa depois da gravação, peguei o violão e imaginei “Teu Sangue” na voz dele. Quando “Teu Sangue” ganhou um novo arranjo, eu já estava pensando em fazer um dueto com o Ney. Gravei tudo e quando enviei pra ele, a resposta foi: “adorei! E mais tarde acrescentou: se for gravar me chama, gostei mesmo! Foi assim que tudo começou”, conta Gê.

Essa canção foi gravada pela banda Hecto com feat de Zeca Baleiro. Na nova versão, Ney e Gê se afinam num dueto harmonioso de muita cumplicidade, onde as interpretações trazem a força poética da letra.

A faixa conta ainda com a bateria de Mario Fabre (Titãs) e Carlos Malta nas flautas, além da fala final em espanhol do argentino Juan Capovilla, sintetizando o propósito da música: “Caminemos juntos”.

Aos 82 anos, Ney Matogrosso afirma não temer a morte

No dia 5 de junho, o cantor Ney Matogrosso esteve no evento Rio2C e refletiu sobre vida e morte, além de comentar sobre as expectativas para o futuro.

“Me perguntam sobre a morte, e eu olho com naturalidade. Procuro estar tranquilo, sem tremer de medo. A única certeza que a gente tem aqui é a morte. Não temos outra certeza na vida além dessa. Então, procuro estar tranquilo diante dessa ideia. Espero chegar lá na hora tranquilo. Não tenho medo, porque também não há o que temer”, afirmou.

“Vou indo até onde vou chegar, não sei. Não é uma preocupação para mim“, comentou sobre o futuro.

Ney Matogrosso vai ganhar uma cinebiografia com direção de Esmir Filho, Homem com H, que estreia ainda em 2024.

“Quando cheguei com o exame de HIV para mostrar ao meu parceiro, me emocionei. Eu disse: ‘Olha, meu exame deu negativo.’ Ele me perguntou: ‘Mas por que eu?’ E eu respondi: ‘Eu não fiz nada diferente de todo mundo. Não tem explicação para isso.’ Ver essa cena sendo reproduzida de forma tão verdadeira me fez chorar. As lágrimas simplesmente saltaram dos meus olhos. Foi uma situação muito intensa”, revelou.