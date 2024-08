Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (3/8)

Ampliação de consciência.

Data estelar: Lua quase Nova em Leão.

A autoconsciência que nos permite sermos indivíduos é uma conquista recente, à qual nos apegamos com paixão, porque é excitante considerarmos a nós mesmos o centro nevrálgico do Universo, porém, esse conhecimento é apenas um degrau de uma infinita ascensão da consciência a níveis mais amplos e inclusivos da realidade do Cosmo.

Com rapidez inesperada, mas que comprova o quanto nossa humanidade vai melhorando a despeito de que a critiquemos por todas as abominações que comete diariamente, essa autoconsciência já vislumbra outro estágio, que é a consciência grupal, a percepção de o quanto todas as individualidades humanas são interdependentes, e o quanto, por isso mesmo, precisamos nos organizar e sistematizar o cuidado mútuo, o respeito e também nos comportarmos para tornar mais dignos todos nossos relacionamentos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que você quer é justamente o que vai dar mais trabalho realizar, mas a alma não consegue escolher desejos, esses tomam conta dela com sua peculiar urgência e ordenam movimentos que, talvez, não sejam adequados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Invista um pouco mais de tempo do que o habitual para tornar mais agradáveis, confortáveis e seguros os lugares familiares. Não precisa fazer grandes gastos para isso, apenas utilizar os recursos que já estão disponíveis.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Divertir-se é essencial e sua alma há de o fazer com certa frequência, sem se ater exclusivamente aos feriados ou finais de semana. Procure reconhecer com clareza que experiências servem para sua distração.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os recursos que sua alma diz precisar não se resumem às finanças, que nunca são suficientes. Há recursos subjetivos que você também deve valorizar, porque abrem portas de forma eficiente e não provocam efeitos colaterais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem sempre é possível tomar as iniciativas no momento perfeito ou de uma forma que traga os resultados esperados, às vezes é necessário agir em regime de urgência e entregar os resultados ao misterioso destino.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça reflexões profundas e sinceras sobre tudo que veio acontecendo nos últimos meses, porque assim você poderá tomar iniciativas no futuro que sejam mais eficientes, e que não dispersem sua atenção. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que as pessoas com que deve lidar agora não sejam as mais simpáticas para sua alma, mesmo assim são necessárias e isso há de servir de orientação para você fazer o que seja preciso, e deixar o divertimento para depois.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Por mais que o cenário do mundo continue totalmente imprevisível e bastante tumultuado, ainda assim sua alma encontra uma brecha por meio da qual manifestar suas pretensões e se aproximar aos objetivos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A sorte protege, mas não se pode depender dela para as coisas mais importantes, diante das quais você teria alternativas mais práticas e imediatas do que continuar dependendo da sorte. Cada coisa em seu devido lugar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sempre haverá motivo para se preocupar, mas nem sempre sua alma será obrigada a perder tempo nesse exercício. Isso indica que há certa margem de manobra disponível, que você pode chamar de livre arbítrio.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O melhor que pode acontecer a você é congregar forças com outras pessoas porque, juntas, conseguirão fazer o que cada uma por separado levaria mais tempo, ou nem mesmo seria capaz de fazer. A força do grupo é essencial.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seus questionamentos são pertinentes, mas talvez você não esteja conversando com as pessoas certas e, assim, tudo acaba num beco sem saída. Comece com reflexões íntimas e construa a interlocução dentro de sua alma.