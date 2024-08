Resumo de 'Renascer': Buba e José Augusto se casam, Egídio mata Marçal e mais

Os próximos capítulos do remake da novela Renascer serão repletos de momentos de intensa emoção e reviravoltas surpreendentes. Um dos principais acontecimentos será o casamento de Buba e José Augusto.

O evento contará com algumas surpresas marcantes, incluindo a presença inesperada de Humberto, pai de Buba. Ele finalmente decide comparecer para pedir perdão à filha, reconhecendo seu preconceito anterior por ela ser uma mulher trans. As cenas serão repletas de emoção, prometendo tocar profundamente os telespectadores.

Além disso, outro destaque desta semana será a chocante morte de Marçal. Coronel Egídio, ao descobrir que Marçal foi o responsável pela tentativa de assassinato contra ele, decide punir seu capanga de forma brutal. Em uma sequência dramática e perturbadora, Coronel Egídio mata o funcionário queimado em uma fornalha, selando seu destino com uma vingança cruel.

Quer saber tudo o que vai rolar no remake de Renascer entre os dias 05 e 10 de agosto? Confira logo abaixo um resumo completo dos próximos capítulos:

05 de agosto (segunda-feira)

"Buba se mostra empolgada com os preparativos para o casamento e Augusto pergunta se ela não vai avisar a mãe. Buba diz que prefere não atrapalhar a relação entre Meire e Humberto. José Bento dá conselhos para Zinha. Augus-to liga pra Meire e conta sobre a data do casamento. Marçal e os jagunços avis-tam Sandra, João Pedro e os trabalhadores na roça. Egídio ordena a Marçal para esperar alguns dias e atacar o povo que trabalha nas terras de Sandra. Meire fala para Humberto sobre o casamento da filha e ele desdenha. Eliana conta a Damião que está grávida de Egídio. Damião não acredita e afirma que o filho é dele. Meire diz ao marido que vai ao casamento de Buba. Eliana chora ao se despedir de Damião. Kika e Ritinha conversam sobre Jose Bento. Damião procura por Egídio e oferece seus serviços. Eliana teme que Egídio desconfie que o filho não seja dele. Damião diz a Egídio que sabe que ele mandou matar José Inocêncio e ameaça o coronel. Damião avisa a Eliana que não vai deixar o filho dele com Egídio e ela o ameaça."

06 de agosto (terça-feira)

"Eriberto chega ao vilarejo e Kika fica surpresa. José Bento dá conselhos amorosos a Zinha e a convida para ir a um bar com ele. Egídio manda Marçal e os jagunços sabotarem as terras de Sandra. Tião está satisfeito com o trabalho na lida. Lu aconselha João Pedro a cuidar de Sandra. Eliana tenta se entender com Egídio, que fica desconfiado das intenções da moça. José Bento incentiva Zinha a flertar no bar. José Inocêncio convida Eriberto para ficar hospedado junto com Kika na fazenda. Ritinha fica encantada pelo publicitário. Pitoco discute com Teca e diz que ela não o valoriza. Augusto convida José Bento e João Pedro para serem seus padrinhos de casamento. Kika e Eriberto discutem. Inácia avisa a Ritinha para ela não se envolver com homem comprometido. Zinha e Bento voltam para casa de madrugada e Deocleciano pede uma explicação. Delegado Nórcia conta a Egídio que o tiro que matou José Venâncio e que o feriu partiram da mesma arma. Egídio vasculha a casa de Marçal. Eliana vê o laudo da morte de José Venâncio. Egídio descobre que Marçal atirou nele e promete vingança."

07 de agosto (quarta-feira)

"Egídio diz a Eliana que quem matou Venâncio atentou contra ele. Rachid comenta que Aurora é a nova mulher de José Inocêncio. Egídio aparece na fazenda de José Inocêncio para conversar sobre o assassinato de José Venâncio. Eliana conhece Aurora e aproveita para criticar José Inocêncio. Egídio quer dar um presente de casamento a Buba e Augusto, mas o médico avisa que não irá aceitar. Norberto e Iolanda deixam escapar sobre a noite que tiveram e Rachid fica desconfiado. Sandra aceita acompanhar João Pedro como madrinha de casamento de José Augusto. Eliana não quer ir ao casamento de Buba, mas Egídio a ameaça. José Augusto e Buba discutem por causa do convite feito a Eliana e Egídio. Eriberto e Ritinha flertam. Egídio oferece dinheiro para Eliana, mas ela não aceita como prova de confiança."

08 de agosto (quinta-feira)

"Buba experimenta o vestido de noiva que foi usado pela avó, trazido especialmente pela mãe. A peça fica perfeita e a psicóloga se emociona. Humberto e Buba conversam na véspera do casamento e ele confessa que não quer levar a filha até o altar porque sente vergonha de si próprio. Humberto pede perdão a Buba. José Inocêncio e os filhos deixam claro que não aprovam a presença de Egídio e Eliana no casamento de Augusto e Buba. Augusto se recusa a aceitar o presente de Egídio, que chega à cerimônia trazendo um cavalo de presente para o médico. Marçal ameaça atirar contra Tião e os trabalhadores, caso o grupo não deixe as terras de Egídio. Pitoco consegue convencer Tião a se retirar da roça, depois que Marçal os rende. Tião decide acampar nas roças de Egídio. Buba e José Augusto se casam."

09 de agosto (sexta-feira)

"Marçal é rendido por alguém que estava escondido na mata. Eriberto e Bento brigam na festa de casamente por causa de Kika. Norberto faz uma revelação a Rachid e conta sobre a noite que ele e Iolanda passaram juntos após uma bebedeira. João Pedro e Sandra reatam a relação e estão felizes. Rachid decide deixar a vila, e diz a Mariana que passará a casa de Jacutinga para o nome de Iolanda. Egídio revela a Marçal que contratou Damião para pegar o capataz. Norberto deixa Mariana cuidando de sua venda e vai atrás de Jacutinga com seu Rachid. Marçal garante a Egídio que não atirou contra o patrão. Lu deixa claro para Bento que não quer se envolver com ele."

10 de agosto (sábado)

"Aurora volta para sua fazenda, sem a companhia de José Inocêncio. José Inocêncio está andando a cavalo quando se surpreende com a presença de Inácia, que repreende os pensamentos do coronel. Egídio disfarça quando Eliana avisa que Marçal desapareceu. Pitoco avisa a Sandra sobre a expulsão dos trabalhadores da roça de Egídio. José Inocêncio vai em direção ao pé de Jequitibá. Joana fica preocupada com o sumiço do marido. Tião não atende à orientação de Sandra e João Pedro de deixar a roça de Egídio. Inácia reza para pedir proteção a José Inocêncio. Egídio oferece emprego a Damião. Teca fica mexida com o beijo de Pitoco."

As informações podem ser alteradas de acordo com a edição dos capítulos.

