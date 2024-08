Eliana sobre briga com Patricia Abravanel: "Preciso acreditar que é só brincadeira"

"Sou grata especialmente ao Silvio Santos, que brincou muito com isso. Do fundo do meu coração, preciso acreditar que é só brincadeira", disse Eliana. - (crédito: Redes Sociais)

Eliana falou sobre o suposto desentendimento que teria com Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, nos bastidores do SBT, em entrevista ao jornal O Globo publicada neste domingo, 4. Segundo ela, tudo não passava de brincadeira.

O tema veio à tona após a seguinte pergunta: "Como reagiu aos boatos de que estava saindo do SBT rompida com Patricia Abravanel?". Eliana respondeu: "Isso é parte de um costume de rivalizar mulheres. Se houvesse alguma questão, não teria recebido homenagem ao sair."

E continuou: "Sou grata especialmente ao Silvio Santos, que brincou muito com isso. Do fundo do meu coração, preciso acreditar que é só brincadeira."

Em outro momento da conversa, a apresentadora, recém-contratada da Globo e que vai apresentar o Saia Justa, do GNT, foi questionada se considera ser uma feminista: "Num país com tanta desigualdade não dá para não ser feminista, sendo mulher. Faz parte da nossa sobrevivência."

Eliana e Patricia Abravanel brigaram?

Os rumores de que as apresentadoras não se dariam bem ganharam força com a saída de Eliana do SBT, após cerca de 15 anos na emissora. Alguns vídeos da suposta 'rixa' passaram a circular nas redes sociais, relembrando comentários anteriores.

Durante o último Programa Silvio Santos com a participação de Eliana, Patricia Abravanel, que hoje comanda a atração, chamou atenção ao pedir desculpas à colega, o que impulsionou os comentários sobre a possível briga.

"Em nome do SBT, e da família Abravanel, eu quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, que você nos perdoe", disse, destacando que as portas da emissora permaneceriam abertas a ela.