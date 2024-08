Day Limns apresenta ‘VÊNUS?netuno Tour’ em São Paulo

Com toda a sua singularidade, a cantora Day Limns, referência do pop underground, chegou às finais do The Voice Brasil na sua sexta temporada e conquistou o coração de diversos artistas com suas composições, como Anitta, Luísa Sonza, Clau e Vitão, e segue com o seu novo espetáculo VÊNUS≠netuno Tour , que serve de apoio para o seu segundo álbum, evocando sua vulnerabilidade e arte no palco.

Atração do último Lollapalooza, Day Limns leva a turnê para São Paulo, neste domingo (4) no Carioca Club, e promete levar muito rock ‘n roll para os fãs. Esta é a segunda tour da cantora e sucede à turnê de 2018, que dava apoio ao seu primeiro álbum, o Bem Vindo Ao Clube. O show acontece às 19h e deve contemplar os principais sucessos da carreira da artista.

Em um recente post no seu Instagram, que conta com quase 700 mil seguidores, a cantora quis saber onde encontrará seus fãs, além de prometer uma noite memorável para cada um: “Em qual estado encontro vocês? Vai ser, com certeza, os shows mais lindos que já fiz. Não perde, não. Vamos? Os ingressos estão no meu site”, compartilhou Day Limns.

VÊNUS≠netuno Tour, que percorrerá as principais capitais do Brasil, tem início no dia 21 de Julho no Teatro Claro, no Rio de Janeiro (RJ), trata da dificuldade de conciliar a relação entre o terreno e o espiritual, o sacro e o profano, o bem e o mal, mas com a eterna tentativa de fazer dar certo.

Segundo a artista, VÊNUS≠netuno é alguém obcecado por romantizar, idealiza quem ama a ponto de colocá-la num pedestal, atribuindo a essa pessoa a importância “de um deus”, (no nosso caso – deusa) e que, quando de frente com a realidade nua e crua, encontra verdadeiras dificuldades para enfrentá-la ou simplesmente aceitá-la como é, levando à desilusão.

Para subir ao palco, Day Limns explicou que leva o espetáculo muito mais do que apenas um show e, sim, como um movimento catártico em que suas emoções se conectam faixa a faixa e contam a história da sua terrível vivência na igreja.

“Estava tudo muito à flor da pele e a culpa foi desencadeada. Não me fizeram sentir assim, mas reagi baseada na minha vivência. Pensava: ‘Eu era muito ruim, eu sou um lixo, uma cruz para aquela pessoa’. Percebi que a minha necessidade de endeusar alguém vinha muito desse lugar, de crescer precisando de salvação.”, explica Day Limns.

Day Limns teve show com ingressos esgotados em São Paulo em abril deste ano

Day Limns, se apresentou no dia 14 de abril, no Sesc Belenzinho, em São Paulo, após a artista se apresentar no Lollapalooza Brasil 2024.

Cantora, compositora e escritora, a goiana destacou-se na internet ao postar seus covers, mas foi em 2017 no The Voice Brasil que conquistou Lulu Santos e todo o Brasil. Ao longo de sete anos de carreira, acumula diversos sucessos além de colaborações com Di Ferrero, Lucas Silveira (Fresno), Froid e Hyperanhas, entre outros.

Além disso, DAY conquistou admiradores e grandes parceiros na música, não só cantando ao lado, mas também assinando composições para Anitta, Vitão, Clau, Rouge, As Baías e Luísa Sonza– sendo co autora de quatro canções no álbum “Doce 22” indicado ao Grammy Latino.



Day Lims no Carioca Clube

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Peinheiros, São Paulo – SP, 05407-004

Horário de abertura da casa: 17h

Horário do show: 19h

Classificação etária: 16 anos